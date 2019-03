Fiat Argo komt als Trekking

Kennen we de Fiat Argo nog? Twee jaar geleden presenteerde Fiat do Brasil een compacte hatchback met die naam, een net geen vier meter lange auto waarvan inmiddels 100.000 exemplaren zijn verkocht. Fiat do Brasil viert dat naar eigen zeggen met een nieuwe variant: de Trekking.

De Trekking, in Nederland kennen we de naam natuurlijk van auto's als de 500L, is een stoer aangeklede variant die in april aan het leveringsgamma wordt toegevoegd. Fiat voert in Zuid-Amerika onder het Adventure-label al jaren, met succes, met zwarte kunststof delen aangeklede versies van zijn modellen. Deze Argo Trekking, die ongetwijfeld iets hoger op zijn pootjes komt te staan, neemt het straks op tegen auto's als de Ford Ka Freestyle, een auto die wij in Europa kennen als de Ka+ Active. Voorlopig moeten we het met deze ene afbeelding doen.