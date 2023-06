Fiat 850 (1971) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Iedereen kent de klassieke Fiat 500 en ook de iets grotere 600 kunnen relatieve leken wel onderscheiden. Lastiger wordt het bij de auto die gaandeweg het stokje overnam van de 600; de Fiat 850. Toch verdient ook de 850 een plaatsje in het collectieve geheugen. Kijk deze 850 Special nou eens staan, met zijn lieflijk ogende neusje, korte kontje en nog geen 3,6 meter totale lengte. Een heerlijke spot van AutoWeek-forumlid Afentoe.

We hebben hier te maken met een 850 in zijn 'basisvorm', namelijk als tweedeurs sedan. Geen sedan in de meest traditionele vorm, want onder het korte achterklepje tref je immers geen kofferruimte, maar een 843 cc viercilindertje. Wil je bagage meenemen? Dan kun je dat kwijt in zijn neus. In dat opzicht was de 850 nog behoorlijk hetzelfde als de 600 en 500. Niet gek, omdat zijn technische basis nog sterk leek op die van de 600.

Zoals gezegd gaat het hier om een Fiat 850 Special en dat betekent dat we te maken hebben met een wat sportiever uitgeruste 850. Zo heeft deze bijvoorbeeld al schijfremmen voor en de sterkere versie van de 843 cc, al is het met zijn 47 pk nog altijd een bescheiden torretje. Het is opvallend dat de auto niet als een Special geregistreerd staat en volgens de kentekengegevens een 37 pk sterke vierpitter heeft. Dat suggereert dat het geen 850 Special, maar een 850 D is. Misschien is het embleem achterop dus nepperij.

Hoe dan ook: het is een prachtige verschijning. Het is een origineel Nederlandse 850, dus dat is ook leuk. Hij gaat alleen wel vrij rap door zijn eigenaren heen. De huidige heeft hem nu bijna op de dag af twee jaar. Overigens verschenen er al vaker 850's in deze rubriek, in tal van vormen. Zo was er al eens een Fiat 850 D, maar ook een 850 Sport Spider en zelfs de opvallende Fiat 850 Sport Coupé. Overigens werd het model onder meer door Seat gebouwd. De Seat 850 kwamen we hier al eens tegen. Tref jij ergens een Fiat 850 Familiare, of een 850 T, dan houden we ons aanbevolen!