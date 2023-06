Fiat 600e: elektrische cross-over met zo'n 400 kilometer bereik

Fiat komt dit jaar nog met een splinternieuwe elektrische cross-over. Die heet Fiat 600e, komt tot zo'n 400 kilometer ver op een volle accu en is door de Italianen nog voor de volledige onthulling al in beeld gebracht.

Momenteel kan je al bij Fiat aankloppen voor de elektrische 500e en ook op bedrijfswagenvlak heeft Fiat iets in de melk te brokkelen. Ook de elektrische E-Ducato, E-Scudo en E-Doblò staan bij het merk immers op de Nederlandse verkooplijsten. De elektrische 500e krijgt straks een groter elektrisch model boven zich. Die heet Fiat 600e en is nu beter dan eerder in beeld verschenen.

Fiat heeft in het kader van de World Meeting on Human Fraternity in het Vaticaan een video getoond waarin de elektrische Fiat 600e al rijdend is te zien. Eerder doken de eerste foto's van de elektrische Fiat 600e al op, platen die waarschijnlijk van de auto geschoten zijn toen de nu door Fiat vrijgegeven video werd opgenomen. Niet alleen de voor- en achterzijde van de elektrische cross-over verschijnen in beeld, ook het interieur van de 600e is kortstondig te zien.

Eigen smoeltje voor Fiat 600e

De Fiat 600e wordt een van de vele derivaten van Stellantis op het modulaire E-GMP-platform. De cross-over geldt dus als zustermodel van auto's als de Peugeot e-2008, DS 3 E-Tense, Opel Mokka Electric en Jeep Avenger. Elk van die compacte cross-overs heeft een volledig eigen uitstraling en ook Fiat heeft werk gemaakt van de 600e. De Fiat 600e heeft een herkenbaar 500-achtige voor- en achterzijde en ook de werkplek vertoont designtechnische overeenkomsten met dat van de 500e. Met die veel kleinere 500e deelt de Fiat 600e overigens geen techniek. Waar auto's als de genoemde Peugeot 2008 en Opel Mokka in de vorm van de 208 en Corsa ook kleinere hatchbackbroertjes en -zusjes hebben die van hetzelfde platform gebruikmaken, staat de 500e niet op dezelfde basis als de 600e.

Bekende techniek

Voor de techniek van de 600e - waar Fiat zelf nog niets over vrijgeeft - moeten we dan ook kijken de compacte cross-overs van Opel, Peugeot, Jeep en DS. Met uitzondering van de later pas op de markt verschenen Jeep Avenger zijn die allemaal recentelijk zowel optisch als technisch gemoderniseerd. We durven dan ook wel met zekerheid te stellen dat de Fiat 600e net als zijn Stellantis-neefjes beschikbaar komt met een 54 kWh accupakket en een 156 pk krachtige elektromotor. Die combinatie moet goed zijn voor een elektrisch bereik van minstens 400 kilometer.

600

Modelnaam 600e komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Vanaf midden jaren vijftig tot eind jaren zestig schroefde Fiat in Turijn namelijk de 600 in elkaar, een auto die enkele jaren na zijn komst de nog kleinere 500 - 'het rugzakje' - naast zich kreeg. De Fiat 600 was er ook als 600 Multipla, de auto waar de inmiddels toch wel tot cultauto gebombardeerde ribbel-MPV uit de jaren negentig zijn naam aan ontleend. Overigens was de 600 er niet alleen als Fiat. Zastava bouwde het model tot maar liefst 1985 als 750/850, in Spanje verliet de 600 als Seat de fabriekspoorten. Daarnaast werd de 600 in Argentinië, Columbia én in Duitsland gebouwd (Jagst).

In de tweede helft van de jaren negentig introduceerde Fiat een opvolger van aan het begin van dat decennium op de markt verschenen Cinquecento: de Seicento. Cinquecento betekent natuurlijk '500' in het Italiaans en zo betekende Seicento uiteraard '600'. Die 600 en Seicento van weleer hebben in deze Fiat 600e dus een verre nakomeling, al moet je de auto eerder zien als directe opvolger van de 500X.