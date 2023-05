Fiat 600: is dit Fiats nieuwe en elektrische cross-over?

De Fiat 500e zal in Nederland niet lang de enige elektrische auto van Fiat zijn. Het merk komt met een compacte cross-over die zomaar eens 600 kan gaan heten en die een zustermodel wordt van auto's als de Peugeot 2008 en Jeep Avenger. Het is die nieuwe cross-over die op deze afbeeldingen mogelijk al uitgebreid te zien is!

De Italiaanse auto-adepten van Passione Auto Italiane plaatsen op hun website en sociale kanalen foto's van wat zomaar Fiats nieuwe compacte cross-over kan zijn. We houden nog een kleine slag om de arm of we niet te maken hebben met een stel kundig aangepaste afbeeldingen, maar het lijkt er toch echt op dat de Fiat '600' op deze foto's al is te zien.

De nieuwe compacte cross-over van Fiat wordt een zustermodel van auto's als de Peugeot 2008, Opel Mokka, DS 3 en Jeep Avenger. Die auto's zijn er naast met verbrandingsmotoren ook met volledig elektrische aandrijflijnen. Reken in ieder geval op een 156 pk sterke elektromotor en een 54 kWh accupakket voor de volledig elektrische variant van deze nieuwe Fiat. De genoemde broertjes en zusjes van deze Fiat '600' komen daar grofweg 400 kilometer ver mee. Het is overigens niet ondenkbaar dat Fiats nieuwe compacte cross-over ook met (mild-hybride) benzinemotoren beschikbaar komt.

We mikken erop dat de Fiat 600 op termijn de Fiat 500X gaat vervangen. Dat model draait inmiddels namelijk al mee sinds 2014 en werd ruim vier jaar geleden voor het laatst gefacelift. Net als die 500X is deze nieuwe cross-over overladen met designelementen van kleine broer 500, al put Fiat de inspiratie ditmaal uit het ontwerp van de elektrische 500e. We zien een cross-over met typische koplampen en herkenbare achterlichten met daartussen een onder een 'luifeltje' gehuisveste kentekenplaat. De auto op de platen vertoont in ieder geval zeer sterke gelijkenissen met het nog ingepakte testmodel dat we je in maart voorschotelden.

Als dit inderdaad het nieuwe wapen van Fiat is in het segment van de compacte cross-overs, vind jij het dan een geslaagde verschijning? Waarom wel, of waarom niet? Gezien het feit dat de '600' al in naakte hoedanigheid op straat is gespot verwachten we dat het niet heel lang meer duurt voordat het model officieel zijn publieksdebuut maakt.