Fiat 600 Hybrid: lagere prijzen en meer keuze

Is de Fiat 500 je te klein of (nog) te elektrisch? Dan kun je terecht bij de Fiat 600. Ook die is op de tekentafels overladen met retro-elementen en verkrijgbaar met diverse aandrijflijnen. Wat benzineversies betreft valt er vanaf nu meer te kiezen. Daarbij gaan de prijzen van diverse varianten omlaag.

De Fiat 600 is er, behalve als elektrische 600e, ook als mild-hybride 600 Hybrid. Wat mild-hybrides betreft heb je de keuze uit twee aandrijflijnen. Er zijn 110 pk en 145 pk krachtige versies van de Fiat 600 Hybrid. Beide aandrijflijnen vielen tot op heden te combineren met twee uitvoeringen: Urban en La Prima. Vanaf nu zijn er drie smaken leverbaar.

Fiat verruilt de naam van instapuitvoering Urban voor Pop en nestelt een nieuwe Icon geheten variant tussen de Pop en de wat naam betreft ongewijzigde topversie La Prima. De 110 pk sterke Fiat 600 Hybrid is er als Pop vanaf €29.990 en kost daarmee net zoveel als toen hij nog Urban heette. Voor de nieuwe Icon-tussenuitvoering betaal je in combinatie met de 110 pk sterke aandrijflijn €31.640. Wie de mildste mild-hybride combineert met topuitvoering La Prima, is €34.640 kwijt. Dat is €350 minder dan voorheen. Mooi meegenomen.

Liever de Fiat 600 Hybrid met de krachtigere hybride aandrijflijn die 145 pk levert? Reken voor de instapuitvoering Pop dan op een vanafprijs van €31.140. Ook daar is prijstechnisch winst behaald. Toen de instapuitvoering nog Urban heette, betaalde je er €850 meer voor. De nieuwe Icon-uitvoering kost in combinatie met de 145 pk sterke aandrijflijn €32.640, voor topuitvoering La Prima tik je €35.640 af. De Fiat 600 Hybrid 145 is als La Prima voortaan een niet misselijke €1.350 goedkoper.

Prijzen Fiat 600 Hybrid - juli 2025