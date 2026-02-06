Ga naar de inhoud
Fiat 600 en elektrische 600e duizenden euro's goedkoper - welkom 600 Sport

Vernieuwd leveringsgamma met lagere prijzen

Fiat 600 Sport
Lars Krijgsman

Fiat introduceert een nieuwe sportiever uitgevoerde uitvoering voor de Fiat 600. Er is ook goed nieuws voor de portemonnee van wie een 600 overweegt. De prijzen van de Fiat 600 Hybrid en van de elektrische Fiat 600e zakken met duizenden euro's.

Fiat herstructureert het leveringsgamma van de 600, zowel dat van de mild-hybride Fiat 600 Hybrid als dat van de elektrische Fiat 600e. Voortaan zijn alle Fiats 600 ongeacht de gekozen aandrijflijn er als Pop, Icon, La Prima én als fonkelnieuwe Sport.

Laten we met die Fiat 600 Sport beginnen. Die nieuwe uitvoering brengt vooral optische sportiviteit naar de 600. Hij is onder meer beschikbaar in de voor deze uitvoering gereserveerde kleur Acid Green die je wellicht kent van de Abarth 500e. Wie die kleur wil combineren met een zwart dak, is €1.000 extra kwijt. Wat je standaard krijgt: 18 inch zwart lichtmetaal, zwarte afwerking in de grille, zwarte portiergrepen en donkere achterlichten. Vanbinnen biedt de Fiat 600 Sport zwarte stoelbekleding met een sportief ogend stofje dat Fiat 'Sport Feeltek' noemt.

Dan de prijzen. De Fiat 600 Sport heeft ongeacht de gekozen motorisering dezelfde prijs als de op gelijke hoogte staande La Prima-uitvoering. De prijzen van alle uitvoeringen gaan daarbij omlaag. Ongeacht het gekozen soort aandrijflijn. De Fiat 600 met 110 pk sterke mild-hybride 1.2 is er vanaf €27.999 en is daarmee €2.000 goedkoper. De mild-hybride Fiat 600 Hybrid met 145 pk is er als Pop voortaan vanaf €28.999 en ook dat is een paar mille minder dan voorheen. De vanafprijs van de elektrische Fiat 600e met 156 pk en 54 kWh accu wordt gelijkgetrokken met die van de 145 pk sterke mild-hybride variant.

Elektrische Fiat 600e bijna 4 mille goedkoper

De elektrische Fiat 600e was er niet eerder als Pop of Icon. De komst van die goedkopere varianten maakt dat de vanafprijs van de elektrische Fiat 600e met €28.999 voortaan bijna €4.000 lager ligt dan voorheen. Tel uit je winst.

Prijzen Fiat 600 Hybrid en 600e

VermogenUitvoeringElektrisch bereikVanafprijs
600 Hybrid (MHEV)110 pkPop-€27.999
600 Hybrid (MHEV)110 pkIcon-€29.999
600 Hybrid (MHEV)110 pkLa Prima-€32.999
600 Hybrid (MHEV)110 pkSport-€32.999
600 Hybrid (MHEV)145 pkPop-€28.999
600 Hybrid (MHEV)145 pkIcon-€30.999
600 Hybrid (MHEV)145 pkLa Prima-€33.999
600 Hybrid (MHEV)145 pkSport-€33.999
600e (Elektrisch)156 pkPop409 kilometer€28.999
600e (Elektrisch)156 pkIcon409 kilometer€30.999
600e (Elektrisch)156 pkLa Prima406 kilometer€33.999
600e (Elektrisch)156 pkSport406 kilometer€33.999
