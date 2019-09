Fiat 500X nu als Sport

De 500X maakte tijdens zijn facelift kennis met de nieuwe Firefly-motorenfamilie. De auto is al beschikbaar met een handgeschakelde 115 pk sterke 1.0 die aan die familie toebehoort, maar er komt er nu nog een bij. De 500X Sport is de enige 500X die beschikbaar komt met een 150 pk en 270 Nm sterke variant van dezelfde 1.3, al is ook de 115 pk sterke 1.0 als Sport te krijgen.

Het nieuwe turbohart is, net als de 120 pk sterke versie, in de 500X Sport alleen verkrijgbaar met een automatische transmissie met dubbele koppeling.

De 500X Sport heeft overigens niet alleen een krachtigere motor, maar ook een aangepaste wielophanging, een sportonderstel én een directer afgestelde stuurinrichting. Daarnaast staat de 500X standaard op 18-inch lichtmetaal, wielen waar Fiat sportbanden omheen vouwt. 19-inch schoeisel is optioneel. Vanbuiten is de auto aangekleed met sportiever ogend bumperwerk, titaniumgrijze afwerking op onder andere de buitenspiegels, bij de portiergrepen en in de bumpers. Onderaan de achterzijde, waar we ook een diffuser vinden, zien we twee verchroomde uitlaateindstykken. Ook is de kleur Rosso Seduzione voorbehouden aan de 500X Sport. De 500X zit verder behoorlijk goed in z'n spullen. Een infotainmentsysteem met een 7-inch groot display is bijvoorbeeld standaard.

Begin november staat de 500X Sport bij de Nederlandse dealers. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.