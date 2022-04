Fiat 500e krijgt nieuwe topuitvoering

Fiat vult de prijslijst van de 500e aan met de 'La Prima by Bocelli', een nieuwe topuitvoering die voortvloeit uit een samenwerking met niemand minder dan Andrea Bocelli. De 'La Prima By Bocelli' vervangt de 'La Prima' en brengt een aantal extra's met zich mee.

De samenwerking van Fiat met Andrea Bocelli en diens zoon Matteo komt het meest prominent naar voren in het audiosysteem. De Fiat 500e heeft als La Prima by Bocelli standaard een audiosysteem aan boord dat luistert naar de naam 'JBL Premium Audio mastered by Bocelli'. De geluidsinstallatie heeft zes luidsprekers, een subwoofer en een vermogen van 320 Watt. Dat moet genoeg zijn om 'Con te Partirò' lekker hard door de speakers te blazen.

Naast het audiosysteem heeft de elektrische 500e in deze uitvoering ook een 'Sanitizing Glove Box'. Dat houdt in dat er een UV-C-lamp in het dashboardkastje gemonteerd is die de hygiëne van het oppervlak van kleine persoonlijke bezittingen moet vergroten. Daarvoor moet je eerst de betreffende spullen in het dashboardkastje plaatsen, deze afsluiten en op een knop in de middenconsole drukken. De 'reinigingscyclus', zoals Fiat het omschrijft, duurt drie minuten. Als het proces voltooid is, licht een blauw lampje op en klinkt er een signaal. Of het werkt is aan de hand van alleen een persbericht lastig te beoordelen, maar het klinkt in ieder geval interessant.

Naast de bovengenoemde zaken krijg je bij de La Prima by Bocelli ook onder meer full led-koplampen, 17-inch lichtmetalen velgen, keyless entry, een automatisch dimmende binnenspiegel en parkeersensoren achter met een achteruitrijcamera. Zaken die op de minder bedeelde uitvoeringen al aanwezig zijn, zoals het 10,25-inch Uconnect-touchscreen, zitten er uiteraard ook op. Is het zwart op de foto's niet helemaal jouw ding? Dan kun je nog kiezen uit vijf andere carrosseriekleuren: Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green en Celestial Blue.

De elektrische Fiat 500e La Prima By Bocelli is verkrijgbaar in drie carrosserievormen: als hatchback, '3+1' (met extra portiertje) en Cabrio. De hatchback kost minimaal €35.900, de 3+1 en Cabrio staan op de prijslijst voor respectievelijk €37.900 en €38.900.