Abarth biedt hier momenteel enkel nog elektrische auto's aan, maar dat zou wel eens kunnen gaan veranderen. Met de komst van de nieuwe Fiat 500 Hybrid ligt ook de weg open voor een Abarth-versie daarvan.

De Fiat 500e heeft weliswaar alweer een tijdje een extra sportief Abarth-neefje, maar de overstap naar volledig elektrisch is ook voor die 500 nog niet echt een succesvol recept gebleken. Dat wil zeggen; de Abart 500e vliegt ook niet bepaald als een dolle over de spreekwoordelijke toonbank. Een jaar geleden kwamen er nog geluiden vanuit Abarth dat ondanks dat gegeven er geen plannen waren om iets met de Fiat 500 Hybrid te doen, maar daar komen de Italianen kennelijk op terug.

AutoExpress heeft van Fiat- en Abarth-topman Gaetano Thorel begrepen dat de wens van de klanten duidelijk is aangekomen. Die willen volgens hem toch liever een brandstofmotor. Onder meer ook omdat daarbij sportieve aanpassingen aan de aandrijflijn mogelijk zijn. "Daarom is de Abarth-club nu niet zo blij met ons," zo geeft Thorel ruiterlijk toe. Hij benadrukt wel meteen dat het nog ingewikkeld wordt om de reeds voor de 1.0 Firefly-motor aangepaste 500e nog verder aan te passen, maar dat Abarth het gaat proberen. Een 1.4 gaat in elk geval al niet passen, waarschuwt hij. We zijn benieuwd waar men mee komt.