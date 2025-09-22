Fiat 500 Hybrid: de snelste én de traagste 500

De Fiat 500 is er niet langer alleen als elektrische 500e. De Fiat 500 Hybrid staat klaar om zijn tanden in de Nederlandse automarkt te zetten en nu hebben we meer informatie over de mild-hybride Fiat 500 te pakken.

Kortstondig bestonden er twee generaties Fiat 500 naast elkaar. De eindeloos opgewarmde Fiat 500 met verbrandingsmotor werd namelijk naast de elektrische 500e verkocht. De elektrische Fiat 500e is nu nog de enige '500' die je in Nederland kopen kunt, maar daar komt spoedig een nieuwe benzineversie bij. Hoewel de Fiat 500e nooit voor benzinemotoren bestemd was, komen de Italianen tóch met een nieuwe mild-hybride 500. Dat is feitelijk een tot mild-hybride omgebouwde 500e. In Italië is hij in de verkoop gegaan en dat betekent dat we je nu meer erover kunnen vertellen.

Zo weten we nu hoe krachtig de nieuwe mild-hybride Fiat 500 Hybrid is. Wat blijkt: hij is minder potent dan zijn voorganger. De vorig jaar van de markt gehaalde Fiat 500 Hybrid had een 12v mild-hybride 1.0 die een systeemvermogen van 70 pk op de been bracht. Die aandrijflijn kom je in Nederland nog in de Panda tegen. Ook in de nieuwe Fiat 500 Hybrid ligt een 999 cc grote driecilinder benzinemotor. Het mild-hybride samenspel is ditmaal echter goed voor 65 pk en 92 Nm.

De nieuwe mild-hybride Fiat 500 Hybrid is zowel de snelste als de traagste 500. Met de elektrische 500e snel je vanuit stilstand in 9,5 (95 pk) of 9 seconden (118 pk) naar een snelheid van 100 km/h. In de 500 Hybrid moet je genoegen nemen met een 0-100-tijd van 16,2 seconden. De topsnelheid van de mild-hybride 500 Hybrid is met 155 km/h wel hoger dan die van de 500e (135 tot 150 km/h). Het gemiddeld verbruik van de 500 Hybrid is vastgesteld op 5,3 l/100 km. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak.

Prijzen voor de Nederlandse markt hebben we nog niet.