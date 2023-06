Fiat 127 (1986) – In het Wild

De Fiat 127 verscheen al in de vroege jaren 70 en hield het ruim vijftien jaar vol. Dan hebben we het over één en hetzelfde model, maar wel eentje waaraan in die jaren veel veranderde. In ‘Facelift Friday’ besteedden we al eens uitgebreid aandacht aan het feit dat de 127 later niet alleen andere neusjes en kontjes, maar zelfs nieuw getekende flanken kreeg toebedeeld. De eerder gespotte exemplaren waren allebei van de eerste jaren en kregen dus nog een opvallend sterk oplopende zijruitpartij mee, terwijl dit latere exemplaar rechte 'schouders' heeft.

Deze grijze auto heeft die wijzigingen allemaal, want het betreft een origineel Nederlandse auto uit 1986. Daarmee is-ie van het laatste jaar waarin de 127 hier werd gevoerd. Zijn opvolger Uno was er toen al goed drie jaar en drukte de 127 van de Italiaanse productielijnen, maar daardoor liet Fiat zich niet tegenhouden. Vanaf 1983 kwam de auto ook voor de Europese markt uit Brazilië, waar hij toch al van de productieband liep. Die Braziliaanse 127’s - en daarmee alle exemplaren van de laatste lichting- zijn herkenbaar aan een wederom aangepaste neus en kont. De motorkap loopt verder naar beneden door, terwijl de achterlichten juist hoger zijn geplaatst dan bij de eerdere Italiaanse exemplaren. Verder ontbreekt de opvallende kunststof omlijsting van de achterlichten en kentekenplaat.

Deze late 127 was in feite dus al verouderd toen hij nieuw was, maar dat maakt zijn overleven tot op de dag van vandaag alleen maar leuker. Het is immers toch een beetje alsof je een Peugeot 206+ voor het nageslacht bewaart, al zouden we dat minder sterk toejuichen. De mensen die de Italiaanse Braziliaan sinds de eerste aflevering in maart 1986 in bezit kregen, hielden hem bijna zonder uitzondering jaren en gingen er kennelijk voorzichtig mee om. De huidige eigenaar mag er sinds 2017 voor zorgen. In concoursstaat is hij niet, maar we zien geen grote gaten, deuken of andere gevaren. Het ‘1050’ op de flank slaat trouwens op de cilinderinhoud van de enige leverbare motor in deze serie. 50 pk, het kan in 2023 gewoon voldoende zijn.