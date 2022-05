FIA spreekt Aston Martin vrij van kopiëren Red Bull

Het was een verdachte situatie bij het team van Aston Martin in de Formule 1. Na het doorvoeren van updates leken de sidepods van de AMR22 opeens wel héél erg op die van de RB18, de auto van Red Bull Racing. Toch oordeelt de FIA dat er geen sprake is van kopieergedrag.

De gelijkenissen tussen beide auto's zijn op deze foto's op Reddit goed te zien. Aanvankelijk had de AMR22 veel bredere sidepods met koelsleuven over de hele lengte, maar Aston Martin kiest er nu toch voor om een ranker ontwerp toe te passen. De nieuwe luchtinlaten van de AMR22 zijn een stuk ranker en de koelsleuven zijn verhuisd naar een kleine strook aan de bovenkant. Daarmee past Aston Martin ongeveer hetzelfde ontwerp toe als Red Bull. De internationale autosportfederatie FIA stelde na aansporing van Red Bull-teambaas Christian Horner een onderzoek in, maar kwam tot de conclusie dat Aston Martin zich aan de regels heeft gehouden.

"Het onderzoek en een gedetailleerde analyse van het door Aston Martin toegepaste ontwikkelingsproces bevestigde dat er geen overtredingen zijn begaan en daarom is de FIA van mening dat de aerodynamische upgrades van Aston Martin aan de regels voldoen", aldus de verklaring van de FIA. Ondertussen werd de bolide van Aston Martin in de paddock al snel de 'groene Red Bull' genoemd. "Het is nogal wat om je team de opdracht te geven om met een kloon op de proppen te komen die heel dicht in de buurt komt van onze auto", zei Horner eerder tegen de BBC, waarbij hij erop wees dat afgelopen winter een paar vooraanstaande ingenieurs van Red Bull zijn overgestapt naar Aston Martin. "Je hebt niet in de hand wat zij in hun hoofd meenemen, maar het zou heel zorgelijk zijn als onze intellectuele eigendomsrechten op de een of andere manier in andere handen zijn overgegaan. Dat zou een inbreuk zijn op de regels", aldus Horner.

Het is overigens niet de eerste keer dat het team van Aston Martin van kopieergedrag wordt beticht. In 2020 kwam het team, dat toen nog Racing Point heette, met een auto op de proppen die wel heel veel weg had van de Mercedes W10 uit 2019. Toen kreeg Racing Point wél een straf, die werd opgehangen aan het kopiëren van de brake ducts. Het team moest toen 15 punten inleveren in het constructeurskampioenschap en kreeg een boete van €400.000. Die straf kostte de renstal destijds de derde plaats in het WK.