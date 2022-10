FIA: Red Bull F1 heeft budgetplafond overschreden

De FIA heeft bekendgemaakt welke Formule 1-teams vorig jaar onder het budgetplafond zijn gebleven. Red Bull blijkt als enige team over het maximale budget gegaan te zijn in 2021. Het gaat daarbij wel om een 'kleine overschrijding'.

Terwijl de fans van Max Verstappen nog nagenieten van de GP van Japan, waarin Verstappen zijn tweede wereldtitel pakte, richten tal van andere ogen zich op een andere spannende ontknoping. Vandaag doet de FIA namelijk uitspraak over het budgetplafond van 2021. Volgens de teams van Mercedes en Ferrari heeft Red Bull zich daar namelijk niet aan gehouden en dat zou grote consequenties kunnen hebben. Zelfs de eerste wereldtitel van Max Verstappen zou er mogelijk alsnog door in gevaar komen.

Uit de verklaring van de FIA blijkt dat Red Bull inderdaad, als enige team, niet onder het budgetplafond is gebleven. Bij Aston Martin zou er een fout in de procedure gemaakt zijn, al is dat team net als alle andere teams behalve Red Bull wel onder het maximale budget gebleven. Hoeveel Red Bull precies boven het toegestane budget zat in 2021, is op het moment nog niet duidelijk. De FIA spreekt van een 'kleine overschrijding'. Daarvan is sprake als het minder dan 5 procent boven het budgetplafond zit.

Bij een kleine overschrijding zou een geldboete en/of een kleine sportieve straf op de loer liggen. Dat laatste zou het spannend kunnen maken voor Verstappen, want als er bijvoorbeeld coureurspunten zouden worden geschrapt, komt zijn eerste wereldtitel mogelijk nog in gevaar. Dat zou de straf dan echter weer alles behalve 'klein' maken. De kans is dan ook groot dat het zo'n vaart niet loopt. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde F1-journalist Erik van Haren draait het naar verwachting uit op een geldboete en zou de overschrijding ook niet zitten in een teveel aan kosten voor de ontwikkeling van de auto, maar voor randzaken zoals 'catering en ziekteverzuim'. Het wachten is nu op meer details en de FIA Cost Cap Administration zal nu bepalen wat de verder te ondernemen acties zijn.