Fetch: nieuw deelautoproject Amsterdam

Fetch Car Sharing: onder deze naam is vanmorgen een nieuw deelautoprogramma gestart. In de eerste instantie voor Amsterdam, maar initiatiefnemer Marco Boender wil uitbreiden naar andere steden. Wethouder Sharon Dijksma heeft hij in elk geval vast aan zijn zijde.

Honderd hagelwitte Renaults Zoe zijn vandaag in Amsterdam de weg op gegaan onder het nieuwe label Fetch Car Sharing. "We beginnen met deze honderd", legt initiatiefnemer Marco Boender uit, "maar eind maart komen daar nog eens honderd auto's bij." Een nieuwe aanbieder van deelauto's in Amsterdam? Oplettende lezers zullen dan terugdenken aan de honderd Hyundai Ioniq-deelauto's die vorige maand nog uit de roulatie werden gehaald. Dat klopt, maar de drijvende kracht achter dat project was ELC (European Lease Company), hetzelfde bedrijf dat aan de wieg staat van Fetch Car Sharing. "Dat was een pilot", legt Boender uit. "We hebben met die Hyundai's ruim honderdduizend ritten gedaan en daar hebben we alles van geleerd wat nodig hebben om van Fetch Car Sharing een succes te maken." Het verschil is verder dat de Ioniqs eigendom waren van Hyundai, terwijl de Zoe's door Renault aan ELC zijn geleverd.

De Zoe's van Fetch worden verdeeld over de stad neergezet, maar dat gebeurt niet random. "Het succes van een dergelijk project valt of staat met waar je de auto's plaatst", zegt Vincent Carré, directeur EV's, new mobility en connectivity voor Europa bij Renault. "Uit onze data kunnen we aflezen in welke wijken het meeste vraag is en daar zetten we de auto's dus vooral neer", vult Boender aan. Volgens hem heb je bij Fetch straks binnen tien minuten een auto ter beschikking.

Ruimte is er vooralsnog meer dan genoeg, zegt Boender. "Deze markt groeit. Car2Go is natuurlijk al een hele tijd bezig, maar er is veel meer ruimte. En eerlijk is eerlijk: zonder Car2Go zou er nu geen Fetch zijn geweest." Car2Go heeft op dit moment 350 auto's en dat is vooralsnog het plafond, legt Boender uit: "Als bedrijf kun je in Amsterdam maximaal 350 parkeervergunningen krijgen."

Wat dat betreft hebben deelautoprogramma's in elk geval een goede bondgenote in Sharon Dijksma, wethouder verkeer, vervoer, water en luchtkwaliteit in Amsterdam, die het officiële startschot gaf voor Fetch. Zij beloofde vandaag nog in de gemeenteraad een lans te breken voor het verhogen van dat maximum. "Ik werk hard aan het autoluw maken van onze binnenstad", vertelt Dijksma, "maar daarbij gaat het mij echt niet om de auto an sich. Je moet weten dat Amsterdam op negen straten na nog steeds onder de gestelde normen scoort op het gebied van luchtkwaliteit, dus daar zit een enorme urgentie. Dat kunnen we bestrijden met onder meer privileges, zoals schone taxistandplaatsen en meer ruimte voor deelautoprogramma's." Dijksma doelt daarmee op het uitbreiden van het aantal laadpunten. Verder wil ze parkeervergunningen die in de G5, de vijf grote steden gelden, waardoor het gemakkelijker wordt om met deelauto's tussen die steden op en neer te reizen. Bovendien wordt het dan mogelijk een deelauto in de ene stad op te pikken om hem in een andere weer achter te laten.

Fetch heeft dan ook de ambitie om uit te breiden naar meerdere steden. "Om te beginnen een tweede, als dat succesvol blijkt, gaan we verder", zegt Boender. Renault gelooft er in elk geval in, verzekert Vincent Carré ons: "We zijn met veel grote Europese steden bezig. Op dit moment rijden er al zo'n vijfduizend deel-Zoe's door Europa. Met deze erbij dus 5.100." Maar in Parijs is het Autolib-project toch in een flop uitgelopen? "Precies", zegt hij lachend, "dus daar is mooi ruimte voor de vijfhonderd Zoe's die we daar binnenkort in gaan zetten."

Een Zoe van Fetch kost 0,30 euro per minuut, 15,60 per uur of 78,= per dag. Dat is inclusief parkeren, laden en 150 km vrij. Meer kost 0,25 per km.