Ferrari-teambaas nog niet onder de indruk van Mercedes

Mercedes F1 is dit seizoen uit de startblokken gestruikeld, alleen lijkt er inmiddels wat hoop aan de horizon te gloren. In Spanje kwam het team met updates en dat resulteerde in een auto die al een stuk beter uit de verf kwam. Teambaas Toto Wolff liet weten optimistisch gestemd te zijn voor de komende tijd. Volgens de Oostenrijker heeft Mercedes nu ongeveer een halve seconde per ronde gewonnen en is het gat naar de topteams nog maar een halve seconde. Ferrari-teambaas Mattia Binotto is nog niet overtuigd.

Binotto berekent in gesprek met Motorsport.com hardop het tekort dat Mercedes nu nog heeft: "Ze finishten 30 seconden achter Red Bull, dat had misschien 40 seconden achter Charles (Leclerc; red.) kunnen zijn. 40 seconden in 66 ronden, dat is nog steeds zes of zeven tienden per ronde." Binotto vergelijkt het met zijn eigen team van vorig jaar: "Zes of zeven tienden per ronde is flink. Dat is zoals Ferrari vorig jaar. Ze zaten er in de kwalificatie ook zeven tienden per ronde achter, dat is nog op een kort circuit." Toch sluit Binotto niet uit dat Mercedes in Monaco, een kort én langzaam circuit, beter voor de dag komt: "Monaco is een bijzondere GP. Een wedstrijd waarin wat we in Barcelona zagen niet per se relevant is. Ik kan me voorstellen dat Mercedes daar wel de strijd kan aangaan."