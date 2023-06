Ferrari SF90 XX Stradale en Spider: 1.030 pk sterke evoluties

Wie bekend is met eerdere modellen van Ferrari kent modellen met XX in de naam zoals de FXX en de FXX-K als speciaal voor circuitgebruik ontwikkelde versies van Ferrari's topmodellen. Met deze SF90 XX Stradale en Spider slaan de Italianen een andere weg in. Met deze extremisten mag je namelijk wél de openbare weg op.

De Ferrari SF90 XX Stradale en SF90 XX Spider zijn geen vervangers van de XX-loze SF90's waar ze op gebaseerd zijn, maar extra heftige versies die Ferrari in een beperkte oplage gaat produceren. Van de dichte SF90 XX Stradale komen wereldwijd 799 exemplaren beschikbaar. De SF90 XX Spider met in 14 tellen de openen en te sluiten dakje is met een te bouwen serie van 599 exemplaren nog zeldzamer. Wat hebben ze te bieden?

De Ferrari SF90 Stradale en SF90 zoals je die nu kent, hebben een 780 pk sterke 4.0 V8 met twee turbo's en drie elektromotoren die het systeemvermogen naar 1.000 pk tillen. De achtcilinder van de SF90's XX is 797 en 804 Nm pk sterk en ook de elektromotoren zijn krachtiger geworden. De compressieverhouding is aangepast, het in- en uitlaattraject is herzien en Ferrari brengt nieuwe zuigers naar de machtige achtcilinder. De twee elektromotoren op de vooras en het derde exemplaar tussen de V8 en de achttraps automaat met dubbele koppeling tillen het systeemvermogen naar 1.030 pk. Ook is de software van deze transmissie aangepast.

Het accupakket van de plug-in hybride blijft met 7,9 kWh ongewijzigd. Op enkel elektrokracht komen de exoten maximaal 25 kilometer ver. De extra potente aandrijflijn helpt de SF90's XX in 2,3 tellen aan een snelheid van 100 km/h en in slechts 6,5 seconden (Spider: 6,7 s) raas je met 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid van beide versies bedraagt 320 km/h.

Vanbuiten zijn de verschillen met de reeds bestaande SF90 Stradale en Spider overduidelijk. Het XX-tweetal is rijkelijk gelardeerd met koelsleuven- en openingen en is bedeeld met zeer uitbundig spoilerwerk. Opvallend is dat de dubbele achterlichten het veld hebben geruimd voor een over de gehele breedte van de bips lopende ledbalk. Het heftige spoilerwerk is goed voor tot maar liefst 530 kilo aan neerwaartse druk bij een snelheid van 250 km/h. De SF90's XX zijn na de F50 de eerste Ferrari's met een grote op pootjes staande enorme taartschep achterop. Meer aanpassingen? Zeker. Ferrari geeft het tweetal extra potente remmerij en heeft vrijwel alle software die te maken heeft met een potje heftig sturen herzien.