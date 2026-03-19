Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken

Ferrari schort meeste leveringen aan Midden-Oosten op

Oorlog

Ferrari Amalfi Spider
0

Ferrari heeft zijn leveringen aan het Midden-Oosten grotendeels opgeschort vanwege de oorlog in die regio. De Italiaanse sportautofabrikant laat weten tijdelijk alleen nog "enkele" leveringen per vliegtuig af te handelen. Daarmee lijkt de oorlog ook producenten van luxegoederen te raken.

"We volgen de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de mogelijke gevolgen voor ons bedrijf nauwlettend", meldde Ferrari donderdag. Ook het luxemerk Bentley, dat onder het Duitse Volkswagen valt, heeft de verschepingen naar het Midden-Oosten gestaakt.

Het Midden-Oosten is een belangrijke markt voor producenten van luxegoederen als sportauto's. Veel mensen uit onder meer Europa hebben de regio verlaten sinds het uitbreken van de oorlog bijna drie weken geleden. De regio maakt echter een klein deel uit van alle wereldwijde leveringen van Ferrari. Volgens het jaarverslag ging in 2025 ongeveer 4,6 procent van alle voertuigen van Ferrari naar het Midden-Oosten.

Plaats een reactie
Ferrari Supercars & Sportscars

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Ferrari California 4.3 V8 460pk Stoelverwarming/Navigatie/Keramisch

Ferrari California 4.3 V8 460pk Stoelverwarming/Navigatie/Keramisch

  • 2010
  • 94.936 km
€ 89.950
Ferrari California 3.9 T HELE | Camera - Dealer odh.

Ferrari California 3.9 T HELE | Camera - Dealer odh.

  • 2016
  • 35.068 km
€ 154.950
Ferrari SF90 4.0 V8 / Carbon Interieur + Exterieur / Lifting

Ferrari SF90 4.0 V8 / Carbon Interieur + Exterieur / Lifting

  • 2024
  • 4.806 km
€ 439.888

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.