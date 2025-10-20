Ga naar de inhoud
Ferrari SC40 is eerbetoon aan legendarische Ferrari F40

Kijken, kijken, niet kopen.

3
Ferrari SC40
Lars Krijgsman

Zelfs voor wie een Ferrari niet exclusief genoeg vindt, is er een oplossing. Die oplossing kan ook best een Ferrari zijn. Dat bewijst deze hyperexclusieve Ferrari SC40.

Heeft je buurman al een Purosange? Staat er verderop in de straat al een 296 GTB en ken je iemand die al een 12 Cilindri of F80 voor de deur heeft staan? Dan hoef je dankzij Ferrari Tailor Made, waarmee je je exoot tot in de kleinste hoekjes aan je persoonlijke smaak kunt aanpassen, niet bang te zijn dat jouw nieuwe Ferrari op die van iemand in je omgeving lijkt. Voor wie zelfs dat geen uitkomst biedt, kun je bij Ferrari terecht voor een model uit het zogenoemde Special Project Programma. Die wordt speciaal voor en met jou ontwikkeld. De nieuwste unieke Ferrari die speciaal voor één klant is gemaakt is deze SC40.

De Ferrari SC40 is gebaseerd op plug-in hybride 296 GTB, al is het origineel er nauwelijks meer in te herkennen. Enkel aan de voorruit, de daklijn en het interieur herken je dat die 830 pk sterke tweezitter als basis heeft gediend. Zoals de naam van de one-off al enigszins aangeeft, is de SC40 een eerbetoon aan de legendarische F40 waarmee Ferrari in 1987 zijn veertigjarig bestaan vierde. De gigantische achtervleugel waarin aan de zijkanten de modelnaam SC40 is aangebracht, is een regelrechte verwijzing naar dat legendarische jubileummodel. Een retromodel is het niet, benadrukken de Italianen: "Het doel was niet om een letterlijke herinterpretatie van de F40 te maken, maar om een auto met een eigen unieke karakter te creëren."

We kunnen meerdere alinea's besteden aan het omschrijven van het design, maar foto's zeggen nu eenmaal meer dan duizend woorden. Vooral lekker kijken dus, want kopen is er niet bij. Het blijft bij dit ene exemplaar. Eerdere relatief recente Special Project Ferrari's zijn de SP-8, KC23, SP51, SP48 Unica en deze BR20.

Video
3 Bekijk reacties
Ferrari Supercars & Sportscars

