Ferrari Roma krijgt 710 pk van Mansory

Vanaf nu kun je bij de Duitse tuner Mansory aankloppen voor een complete transformatie voor je Ferrari Roma. Het bedrijf heeft een conversiekit ontwikkeld die natuurlijk enorm lichtmetaal bevat, maar ook een arsenaal uit koolstofvezel vervaardigde optische extraatjes naar de Roma brengt.

In de Mansory-catalogus vinden we een met koolstofvezel opzetstukken opgedirkte voorbumper, sideskirts en een opvallende diffuser met centraal in het midden een derde remlicht. Mansory levert verder zaken als een uit koolstofvezel opgetrokken grille, een koolstofvezel inzetstuk in de motorkap of zelfs een volledig uit dat lichtgewicht goedje opgetrokken motorkap en natuurlijk kunnen verschillende soorten achterspoilers niet ontbreken. De lijst met optische aankleding gaat door met speciale spiegelkappen, koolstofvezel sierstrips in de voorschermen en portieren en een hele reeks aan Mansory-badges. Ook het interieur is helemaal naar smaak aan te kleden.

Mansory heeft verder aangepaste uitlaateindstukken en aan setje sportveren klaarliggen waarmee de Ferrari Roma zo'n 2,5 centimeter dichter tegen het asfalt komt te liggen. De in de basis 620 pk en 760 Nm sterke 3.9 biturbo V8 is in Mansory's Roma goed voor 710 pk en 865 Nm. Daarmee dendert de aangepaste Italiaan in 3,1 tellen naar de 100 km/h, 0,3 seconde rapper dan het origineel.

Heiligschennis of zo fout dat het weer leuk wordt? Zou jij je Roma door Mansory laten aanpassen?