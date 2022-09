Ferrari Purosangue: SUV met 725 pk sterke V12

Noem de Ferrari Purosangue vooral geen SUV, dat is wel het laatste wat het merk wil. Nee, het is een volbloed-Ferrari, maar dan hoger, langer, breder en zwaarder. En deze bijna 2,2 ton wegende Ferrari is voorbehouden aan slechts een select aantal van de welvarendste lieden op deze aarde, aangezien Maranello in alle wijsheid besloot om de productie beperkt te houden.

Purosangue is Italiaans voor volbloed. De keuze voor juiste deze typenaam is alleszeggend, hoewel het in eerste instantie alleen maar een naam was om het project aan te duiden en daarmee het hele team gefocust diende te houden. Natuurlijk weet Ferrari maar al te goed wat de SUV deed voor Porsche en Lamborghini. De verkoopcijfers schoten omhoog en overtreffen die van de sportwagens waarmee die merken groot werden. En ook Maserati is met de Levante en Grecale aanwezig in dit segment, net als Aston Martin met de DBX, terwijl Lotus staat te trappelen om de Eletre te lanceren. Met die auto trapt het Britse merk meteen twee heilige huisjes omver, aangezien het een EV is en daarmee meteen de zwaarste Lotus ooit. Terug naar de Purosangue, die dus absoluut geen verkoopknaller mag worden en nooit meer dan 20 procent van de jaarproductie zal innemen. In 2021 leverde Ferrari 11.155 nieuwe auto’s af, een record.

Opzwepende twaalfcilinder

Zijn V12 (725 pk, 716 Nm) is volledig nieuw en geeft de Purosangue de prestaties die je van een sportauto mag verwachten: 0-100 km/h in 3,3 seconden, topsnelheid meer dan 310 km/h. Vanaf 2.100 tpm is 80 procent van het koppel al beschikbaar en dat houdt hij lang vast, met uiteraard een sensationeel geluid. Want ook van dat laatste is veel werk gemaakt. Al dat geweld wordt via een 8-trapsautomaat met dubbele koppeling overgebracht naar alle vier de wielen. Dat wil zeggen: tot en met de vierde versnelling kan er, indien nodig, aandrijving naar de voorwielen gaan. Vanaf de vijfde versnelling is het een achterwielaandrijver. De achtste versnelling is een overdrive om het motortoerental tijdens snelwegritten omlaag te halen. De overige zeven overbrengingen zijn van het type close ratio (dezelfde als in de SF90 Stradale en 296 GTB) en sluiten dus heel dicht op elkaar aan, waarbij de motor maar een heel klein beetje in toeren terugvalt of juist klimt bij het op- of terugschakelen. Alles voor de pure en opwindende rijbeleving.

Versnellingsbak achter

Tijdens de presentatie in Maranello doen de mensen van Ferrari er alles aan om het woord SUV te vermijden. In hun ogen is de Purosangue een sportwagen die een nieuw segment creëert, alleen heeft dat geen naam. Na een eerste, korte introductie wordt het doek van de auto getrokken en begrijpen we een beetje wat Ferrari bedoelt. Allereerst is het een waanzinnig fraaie, hoog op zijn poten staande GT. Goed geproportioneerd en niet voor niets spreekt hoofd design Flavio Manzini van een sculptuur en trekt hij vergelijkingen met de kunst van Michelangelo. Want een Ferrari is pure emotie en dat is dan ook een van de redenen om een twaalfcilindermotor in het midden van het chassis te hangen. De versnellingsbak ligt tegen de achteras, voor een optimale gewichtsverdeling (49 procent voor, 51 procent achter).

“Toen we een paar maanden geleden een paar teasers naar onze klanten stuurden en lieten weten dat we met een V12 zouden komen, explodeerde de vraag. De reden dat we deze auto bouwen, is ook omdat onze klanten erom vroegen. Velen van hen hebben meerdere Ferrari’s en daarnaast een andere auto voor dagelijks gebruik. En voor die doeleinden is er nu de Purosangue”, horen we van Enrico Galliera, hoofd marketing.

Actieve wielophanging is het sleutelwoord

Voor Ferrari, dat zijn 75-jarig bestaan viert, is dit de eerste vierdeurs vierzitter. Er is ooit een prototype geweest, maar in die tijd was Ferrari nog niet in staat om zo’n soort auto te bouwen, die rijdt als een Ferrari, zo luidt de uitleg. In 2016 reageerde toenmalig topman Sergio Marchionne zeer stellig op de vraag of er ooit een SUV-achtige uit de stallen van Ferrari zou komen. “Over mijn lijk." Waarom dat nu wel kan? Het toverwoord is Ferrari active suspension technology, waarmee de zware Purosangue niet alleen lichtvoetig aanvoelt, maar ook onder alle omstandigheden perfect controleerbaar is. Hij staat rondom op stalen veren omdat luchtvering te traag in de reacties is, volgens de onderstelspecialisten. Elke veerpoot heeft een elektromotor die een soort spindel aandrijft die de wagenhoogte continu optimaal houdt en overhellen van de koets elimineert. Stabilisatorstangen zijn hierdoor niet nodig, dat scheelt weer iets in het gewicht. In een video zien we de Purosangue met hoog tempo door het mooie Toscaanse landschap rijden, met vier personen aan boord. Ze lijken allemaal te genieten, maar doorgaans is hard rijden alleen maar leuk voor de bestuurder en staan de passagiers doodsangsten uit.

Niet connected, geen navigatie

Na alle inleidende presentaties trekt Ferrari dan eindelijk het doek van de Purosangue en zien we hem in het echt. Opvallend is de lange neus en het kleine achterportier, dat tegen de rijrichting in opent om de instap te vergemakkelijken. Achterliggende reden is dat de ingenieurs de wielbasis zo kort mogelijk wilden houden. Er is achterin ruim voldoende plek voor de benen, maar met een lengte van 1,91 m schuurt het hoofd tegen het dak en zit de elektrisch verstelbare stoel niet perfect. De rugleuningen kunnen plat, dat hadden we niet verwacht! Kijken we naar het dashboard, dan valt meteen op dat er geen groot scherm in het midden is. Wel aan de passagierskant en achter het stuur, met in dit geval een grote gele toerenteller in het midden. Het infotainmentsysteem kent geen mogelijkheid om met het internet te verbinden en heeft geen navigatie omdat alle klanten daar hun smartphone voor gebruiken, is de filosofie. De goedkoop ogende draaiwieltjes voor de ventilatieroosters vallen uit de toon in het verder prachtige interieur.

In Italië kost de Purosangue €390.000, inclusief belastingen en de eerste leveringen vinden in het tweede kwartaal van 2023 plaats. Reken er maar op dat zo ongeveer de totale jaarproductie al is uitverkocht. Over eventuele andere aandrijflijnen doet Ferrari geen uitspraken, maar wij kunnen ons een plug-in hybride voorstellen.