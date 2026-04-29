De Ferrari Purosangue staat ondanks zijn vorm en gewicht van ruim 2.000 kilo bekend als een messcherpe stuurmansauto. Dat het nog scherper kan, proberen de Italianen te bewijzen met een nieuwe Handling Speciale-uitvoering van Ferrari's eerste SUV.

'Wie een superstrakke Ferrari wil, moet misschien maar geen Purosangue kopen' - horen we je denken. 'Dat is tenslotte een SUV-achtige'. Ferrari heeft dergelijke opmerkingen schijnbaar ook gehoord en komt met een oplossing: de Ferrari Purosangue Handling Speciale. Dat is een nieuwe variant van de Purosangue die in diverse opzichten net even scherper is dan het al indrukwekkende origineel.

De Ferrari Purosangue Handling Speciale verschilt wat opzet betreft niet van de 'reguliere' versie. Dat betekent dat ook de Handling Speciale over de machtige en 725 pk sterke 6.5 liter V12 beschikt. Ferrari zegt het actieve onderstel anders te hebben gekalibreerd, met 10 procent minder carrosseriebewegingen tot gevolg. Ook is de software van de achttraps automaat met dubbele koppeling herzien, wat de schakeltijden verder heeft teruggebracht. Meer aanpassingen: in de Purosangue Handling Speciale moet de auto sportiever klinken en de wielkastranden zijn uit koolstofvezel vervaardigd.

Je herkent de Ferrari Purosangue Handling Speciale aan zijn specifieke lichtmetalen wielen, matzwarte uitlaateindstukken en aan het zwarte Ferrari-logo op de achterzijde. Wat de Ferrari Purosangue Handling Speciale kost, vermeldt het merk niet. De reguliere Purosangue kost al ruim €600.000, dus eigenlijk is de prijs van de Handling Speciale ook totaal niet relevant meer.