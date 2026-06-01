De Ferrari Luce is niet zo warm ontvangen als Ferrari wellicht had gehoopt. Met name het design van de eerste elektrische Ferrari is onderwerp van gesprek. Het uiterlijk van de Ferrari Luce is nu al aangepast. Niet door Ferrari zelf, maar door Venuum.

De Ferrari Luce is pas een week oud, maar is nu al aangepast. Nog voordat tuners als Mansory of Novitec hun creativiteit botvieren op de eerste elektrische Ferrari ooit, is de relatief kleine Spaanse autoaanpasser Venuum ze voor.

Voorlopig bestaat de door Venuum getoonde Ferrari Luce alleen in digitale vorm. Het bedrijf geeft aan dat het maar weinig moeite kostte om de Ferrari in eigen optiek te verbeteren. "Nadat ons ontwerpteam aan de slag was gegaan, creëerden we binnen enkele uren een veel gedurfdere en radicalere visie voor deze Ferrari. De basis was lastig, maar dat maakte de uitdaging juist zo spannend."

Of Venuum de uiterlijke opsmuk die het toont ook in productie neemt? Dat is niet helemaal zeker. Wel hinten de Spanjaarden naar meer: 'wordt vervolgd'.