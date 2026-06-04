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'Ferrari Luce gaat verkopen als een trein' - podcast

Audi RS5 nooit echt een concurrent van de BMW M3

Roy Kleijwegt
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Er was afgelopen week een klein elektrisch nieuwtje waar Roy en Marco het even over moeten hebben, maar er werd ook gereden in zowel de nieuwe Audi RS5 als de Porsche Cayenne Coupé Electric. En Alfa Romeo heeft ook een aankondiging die op papier erg mooi is. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de elektrische Ferrari Luce, de Audi RS5 en de Porsche Cayenne S Coupe Electric.

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