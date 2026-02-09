Ga naar de inhoud
Ferrari Luce: eerste elektrische Ferrari is dol op knoppen en schakelaars!

Vergeet alles dat je nu van Ferrari kent

Ferrari Luce
Lars Krijgsman

Luce. Dat is de naam van de allereerste elektrische Ferrari ooit. De Ferrari Luce helpt het illustere een nieuw tijdperk in. In dat nieuwe tijdperk is plaats voor elektrische aandrijflijnen en digitale displays, maar ook voor analoge klokken, druk- en draaiknoppen en retro-elementen.

Ferrari heeft het al jaren over de ontwikkeling van een elektrisch model. In oktober vorig jaar wierpen de Italianen voor het eerst een blik op de techniek van de eerste elektrische Ferrari ooit en nu weten we ook hoe hij heet. Niet Elettrica, maar Luce. Luce betekent 'licht' of 'verlichting' in het Italiaans en is dus niet vernoemd naar een badplaats, cilinderinhoud, het aantal cilinders of naar het feit dat hij supersnel is.

De introductie van de Ferrari Luce vindt stapsgewijs plaats. Na informatie over de techniek geeft Maranello nu naast de naam ook een deel van het interieur van de Ferrari Luce vrij. Wie vreest dat een Ferrari met een elektrische aandrijflijn vanbinnen klinisch aanvoelt, heeft het mis. Vergeet alles dat je van de interieurs van huidige Ferrari's kent. De Luce krijgt een relatief minimalistisch ogend interieur dat de sfeer van de jaren tachtig ademt en waarin retro-elementen en moderne snufjes elkaar aanvullen.

Ferrari Luce

Ferrari Luce: met sportief pookje.

We zien een klassiek ogend stuurwiel met dunne spaken en een klein hart. Onder elke horizontale stuurspaak vinden we een knoppeneiland met erin mechanische druktoetsen en draaischakelaars. Met de knoppen op het linker eilandje bedien je onder meer de verlichting, de cruise control en selecteer je de rijmodus, met de knoppen op het rechter eiland kies je onder meer de heftigheid van de vermogensafgifte, de ruitenwissers en de afstelling van het onderstel. Achter het stuurwiel zit een rechthoekig cluster met daarin een analoge toerenteller, snelheidsmeter en een meter waarmee je de G-krachten die op de auto van toepassing zijn kunt aflezen.

De middenconsole bestaat uit een naar de bestuurder gericht display. Aan de onderzijde ervan vinden we tuimelschakelaars en diverse druktoetsen, bijvoorbeeld om de klimaatregeling vlug mee te bedienen. In de rechterbovenhoek van het scherm hebben de Italianen een analoog klokje aangebracht. Ook de middentunnel is eenvoudig van opzet. We vinden er bekerhouders, knoppen om de ruiten mee te openen en zelfs een piepklein pookje om de rijrichting mee te kiezen. De bagageruimte ontgrendel je tevens met een tussen de voorstoelen gehuisvest knopje.

Ferrari heeft het uitvoerig over 'een nieuw hoofdstuk' en over de Luce als een 'visionaire' Ferrari. Reken maar dat de designfilosofie achter de opzet van het interieur van de Ferrari Luce de komende jaren zal doorsijpelen naar andere nieuwe Ferrari's.

Meer en misschien nog wel groter nieuws rond de Ferrari Luce komt in mei. Dan weten we ook hoe de Ferrari Luce eruitziet.

Ferrari Elektrische Auto Supercars & Sportscars

