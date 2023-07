Ferrari KC23 gaat aan (bijna) ieders neus voorbij

Voor de tweede keer in korte tijd trekt Ferrari het doek van een nieuw model. Na de SF90 XX Stradale en Spider is hier de KC23. Waar slechts de allerrijksten op aarden kans hebben om zo’n extreme SF90 te bemachtigen, gaat de KC23 aan nagenoeg ieders neus voorbij.

Hangt er dan zo’n buitenissig prijskaartje aan de KC23? Ongetwijfeld, maar de prijs van zijn nieuwste telg communiceert Ferrari niet eens. De Ferrari KC23 is dan ook geen regulier model, maar een zogenoemde one-off die in opdracht van een klant is gemaakt. Er komt dan ook slechts één exemplaar van.

De Ferrari KC23 is een puur voor circuitgebruik bedoeld model dat zijn basis deelt met een raceauto van Ferrari van enkele jaren geleden: de 488 GT3 Evo uit 2020. Volgens Ferrari is de KC23 een ‘extreme voorstelling’ van hoe een toekomstige raceauto van het merk vormgegeven zou kunnen worden. De KC23 heeft actieve aerodynamica en moet net wat minder hardcore zijn dan de 488 GT3 Evo. Aan races gaat hij namelijk niet meedoen. Hoewel de KC23 zijn technische basis verder deelt met de 488 GT3 Evo, zie je daar niets van. Elk stukje plaatwerk is helemaal nieuw. Opvallend is dat de KC23 in circuitstand een heel stuk heftiger oogt dan stilstand met de motor uit. Zo klappen de luchtinlaten in de flanken pas open als de motor is aangezet. De achtervleugel is verwijderbaar en de unieke creatie heeft vlinderdeuren. In de verlichting aan de achterzijde zijn designinvloeden van de knotsgekke Ferrari Vision Gran Turismo verwerkt.