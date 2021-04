Ferrari F8 Tributo volgens Mansory

Dat de sloopkogel van Mansory maar wat graag heilige huisjes tegen de vlakte beukt, blijkt uit de nieuwste creatie van de Duitse tuner Mansory. Het bedrijf laat z'n kunstjes los op de Ferrari F8 Tributo. Het resultaat is de Mansory F8XX, een auto waar van Mansory een 'Sorry man' best op zijn plek is.

Ferrari heeft met 488-opvolger F8 Tributo een 720 pk en 770 Nm sterke V8-supercar in het gamma, een auto die dankzij die bonk Italiaanse spierkracht in slechts 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h snelt en die pas bij 340 km/h het versnellen laat voor wat het is. Voor Mansory is dat allemaal maar slappe hap en ook aan het uiterlijk van de F8 Tributo viel klaarblijkelijk wel het een en ander aan te merken. Het bedrijf is zelf maar aan de slag gegaan om het boel te 'verbeteren'. Het resultaat is deze F8XX, een optisch op de FXX van weleer geïnspireerde creatie met een ietwat dubieus uiterlijk.

De F8XX is Catania Green gespoten, staat op speciaal lichtmetaal en is volgehangen met een hele verzameling koolstofvezel extraatjes. Het interieur is tot in de kleinste hoekjes en nisjes volgehangen met beige leer. De 3,9-liter grote biturbo V8 krijgt een behoorlijke krachtinjectie en is voortaan goed voor 880 pk en 960 Nm. Met die nieuw verworven spierkracht dendert de Ferrari in 2,6 tellen naar de 100 km/h. Z'n nieuwe topsnelheid: 354 km/h. Prima cijfers natuurlijk om de overige F8 Tributo-rijders in hun gezicht te wrijven. En dat is natuurlijk wel belangrijk, schijnbaar.