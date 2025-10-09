De eerste EV van Ferrari hangt al tijden in de lucht en gaat nu officieel ‘Ferrari Elettrica’ heten. Van het bedrijf dat namen als ‘Superfast’ en ‘12Cilindri’ bedacht, hadden we ook niet anders verwacht dan een letterlijke omschrijving. Het koetswerk van de Elettrica blijft nog even geheim, maar Ferrari schijnt zoals beloofd wel vast een lichtje op de techniek van de auto. Liefhebbers kunnen in tenminste één opzicht gerust zijn, want Ferrari maakt zich er niet makkelijk vanaf. De berichtgeving ademt in alles dat ook deze Ferrari een uniek en volledig door Ferrari bedacht product wordt, met twee elektrische ‘assen’ die helemaal zelf door de Italianen zijn ontwikkeld. Dat geldt zelfs voor de accu, die met een energiedichtheid van 195 Wh per kg volgens zijn makers records vestigt op dat gebied. Snelladen gaat mede dankzij 800V-architectuur met maximaal 350 kW.

Een totale hoeveelheid kWh’s accucapaciteit treffen we nog niet aan, maar Ferrari belooft een rijbereik van meer dan 530 kilometer. Alleszins redelijk, zeker voor een naar verwachting vrij hoog model dat bovendien maar liefst 2.300 kg weegt. Daarmee is de Elettrica straks nog eens even zo’n 300 kg zwaarder dan de Purosangue, hoewel dat gezien de elektrische aandrijving ook weer niet zo gek is. De twee elektromotoren weten wel raad met al dat gewicht, want samen helpen ze in ‘boost-modus’ meer dan 1.000 pk op de been. Dat moet zorgen voor een 0 tot 100-tijd van 2,5 seconden en - zo mogelijk nog indrukwekkender in EV-land – een top van 310 km/h.

Geluid

Ferrari blikt al jaren vooruit op zijn eerste EV en onderstreept ook nu dat de auto zich onder meer gaat onderscheiden door zijn geluid. Jawel, dat lees je goed. Het merk is van plan om de geluiden die uit de aandrijflijn komen te versterken en door te geven aan de inzittenden, zodat er een ‘authentieke geluidservaring’ moet ontstaan. Geen puur kunstmatige zoefgeluidjes dus, maar wel een kunstmatig versterkte versie van de trillingen die de techniek echt genereert.

Hoe dat klinkt, leren we als het goed is ergens in 2026. Dan arriveert de eerste elektrische Ferrari namelijk echt. De onthulling staat voor de lente gepland, maar voor die tijd krijgen we nog wel een voorproefje van het interieur voorgeschoteld.

De toekomst van Ferrari

Veel aandacht gaat bij Ferrari logischerwijs uit naar de lancering van de elektrische ‘landmark’, maar het merk heeft een bredere blik op de toekomst. Tussen 2026 en 2030 staan jaarlijks gemiddeld vier nieuwe modellen klaar, waarbij het goed is om op te merken dat ook facelifts vaak als nieuw model worden gepresenteerd. In 2030 moet het aanbod van het merk dan voor 20 procent uit EV’s bestaan, voor 40 procent uit hybrides en voor 40 procent uit puur door een brandstofmotor aangedreven auto’s. Ook moet Ferrari dan 90.000 ‘actieve klanten’ hebben, 20 procent meer dan in 2022. Exclusiviteit is trouwens wel gegarandeerd, want Ferrari houdt vast aan de filosofie om van ieder model één auto minder te maken dan de markt vraagt.