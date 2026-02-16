Ferrari Daytona SP3 nóg heftiger dankzij Novitec

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat je in een Ferrari Daytona SP3 snel om vermogen verlegen zit, maar dankzij Novitec komt er nog even een stapje bovenop.

Als je één van de gelukkigen bent die dik 2 miljoen euro heeft liggen voor een Ferrari Daytona SP3, dan hopen we ook dat je gelukkig bent met de maar liefst 840 pk die de 6.5 V12 in de schaal weet te leggen. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan kun je terecht bij de heren en dames van Novitec. Die helpen je aan een beetje extra.

In het Duitse Stetten heeft men namelijk een nieuw uitlaatsysteem voor de Daytona SP3 ontwikkeld, waarmee het vermogen nog wat omhoog gaat. 28 pk om precies te zijn. Optioneel kun je het uitlaatsysteem ook nog krijgen met gouden afwerking, zodat hij de hitte nog wat beter aankan. Ook biedt Novitec nieuwe 20- en 21-inch wielen aan voor de Daytona SP3. Wat het kost? Maakt het uit als je in de basis al twee miljoen lichter bent voor de auto?