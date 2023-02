Ferrari-CEO: 'Tesla heeft auto-industrie wakker geschud'

Tesla's kunnen ook als een idioot van 0 naar 100 km/h schieten, maar daarmee zijn de overeenkomsten met Ferrari wel genoemd. De belangrijkste verschillen zijn natuurlijk dat Ferrari graag dikke verbrandingsmotoren gebruikt en dat het op traditionelere wijze auto's bouwt. Toch is Tesla voor een merk als Ferrari een voorbeeld, vindt topman Benedetto Vigna. "De grootste bijdrage die Tesla heeft geleverd aan de auto-industrie, is dat het die wakker heeft geschud", zegt hij tegen Bloomberg. "Het ging allemaal te langzaam. Tesla heeft de industrie opgeschud."

Vigna vindt dat Tesla de andere autofabrikanten onder druk heeft gezet om sneller te veranderen. "Tesla heeft procesessen en besluiten versneld, zij waren sneller en konden sneller schakelen." Nu moet dus zelfs Ferrari eraan 'geloven', want hoewel een elektrische Ferrari tien jaar geleden nog ondenkbaar was, komt die over twee jaar al. Vigna waakt er wel voor dat het karakter van Ferrari niet verloren gaat bij een elektrische aandrijflijn. "We moeten ervoor zorgen dat we uit deze technologie emotie weten te halen, om de klant iets unieks te geven." Hoe hij dat precies voor zich ziet, laat de Italiaan nog in het midden. Eén ding is zeker: met Vigna zit een progressief man aan het roer bij Ferrari. "Ik leg de aandacht heel sterk op duurzaamheid."

In 2030 moet Ferrari's volledig elektrische aanbod 40 procent van de verkoopmix beslaan en hybrides nog eens 40 procent. Modellen met puur een verbrandingsmotor zijn dan nog slechts goed voor 20 procent van de verkopen, zo verwacht het merk. Dat is nogal een verandering, want nu zijn hybride Ferrari's goed voor zo'n 20 procent van het aanbod en heeft de rest enkel een verbrandingsmotor.