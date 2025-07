Ferrari Amalfi: strakker, sterker en scherper dan Roma

Highlights Ferrari Amalfi

Roma-opvolger

Nieuwe voor- en achterkant én nieuw interieur

Twinturbo V8 met 640 pk

Amalfi Spider volgt

Ferrari vindt het prettig om een model gelijktijdig met een facelift een nieuwe naam te geven om de vernieuwde versie van het origineel te onderscheiden. De Roma die eind 2019 werd gepresenteerd, vindt nu opvolging in deze Amalfi. Althans, dat gaat op voor de Roma Coupé. Die ging in 2024 al uit productie, terwijl de pas 2023 gelanceerde open versie - de Roma Spider - nog naast deze Amalfi wordt gevoerd. Die moet op termijn eveneens het veld ruimen voor een Amalfi-geheten opvolger.

Net als bij veel modellen van het merk het geval is, vernoemt Ferrari de Roma-opvolger naar een stad of regio. In dit geval is dat niet Californië, Portofino, Modena, Maranello of Daytona, maar een prachtig klein stadje aan de Amalfikust. Geen omschrijving van het aantal cilinders of van het feit dat de auto 'supersnel' is in de naam dus. Maar rap, dat is hij zeker.

Veel anders

Voordat we de specificaties doornemen, wandelen we digitaal een rondje om de auto. Net als de warm ontvangen Roma is de Ferrari Amalfi voor velen vast ook een visuele traktatie. Gelukkig voor wie de Roma een plaatje vond: de Amalfi lijkt er nog heel sterk op, al is het hele front bijvoorbeeld nieuw. De volledig nieuwe koplampen worden visueel met elkaar verbonden door een zwarte strip. De traditionele grille die de Roma had, vind je op de Amalfi niet terug. Althans, niet in die vorm. De opening in de bumper is bij de Amalfi veel groter, daarnaast harkt de Amalfi koeling binnen via de sleuven die zich direct boven de koplampen bevinden. Niet alleen zijn de koplampen en de bumpers anders: de motorkap is eveneens vernieuwd. Kijk maar eens naar de powerdome. Die verhoging in het midden van de motorkap is breder en is aan de bovenzijde ditmaal sterk afgeplat. Met zijn nieuwe front sluit de Amalfi visueel netjes aan bij de 12 Cilindri.

Wie snel kijkt, ziet aan de achterzijde mogelijk weinig nieuws. Wie goed kijkt, ziet dat er toch veel is veranderd. Het concept van achterlichten van de Roma blijft overeind, maar de uitvoering is anders. Ook hier dus aan weerszijden van de kont een set van twee horizontale achterlichten, al zit er ditmaal een kaarsrechte horizontale 'kap' overeen. Ook anders is de plaatsing van de kentekenplaat. Die zit niet meer in de achterklep, maar centraal in de achterbumper. De achterklep is dus eveneens nieuw van vorm, het plaatwerk aan weerszijden ervan ook. Ferrari gaat niet mee in de gekte om de merk- of modelnaam in koeienletters op de achterzijde uit te schrijven. Hier dus gewoon het trotse steigerende paard als visuele traktatie voor wie erachter rijdt.

Interieur

Ín de Ferrari Amalfi verandert meer, want het hele dashboard is nieuw. Van de overkapping en de aan weerszijden daarvan ondergebrachte uitstroomopeningen van de klimaatregeling tot het infotainmentscherm en de stoelen. Het vrij hoog geplaatste verticale infotainmentscherm van de Roma maakt plaats voor een lager gepositioneerd horizontaal georiënteerd exemplaar. Het display dat zich recht voor de bijrijder bevindt, krijgt een vergelijkbare omlijsting als het instrumentarium. De hoog oplopende middentunnel van de Roma keert niet terug. Centraal in de lagere nieuwe versie zien we het Ferrari-logo, de fraai geboetseerde en naar het schakelpatroon van een gated handbak verwijzende bedieningselement om de achttraps automaat met twee koppelingen mee aan te sturen.

Specificaties

Net als zijn voorganger Roma heeft ook de Ferrari Amalfi een 3.855-cc V8 met twee turbo's. Die dubbelgeblazen achtcilinder stampt ditmaal niet 620 pk, maar 640 pk en naar de achterwielen. Het maximum koppel is met 760 Nm ongewijzigd, evenals het toerengebied waarin dat beschikbaar is (3.000 - 5.750 tpm). Het extra vermogen is onder meer afkomstig uit anders afgestelde turbo's, maar er is meer. Zo zijn de nokkenassen nieuw, maakt de oude krukas plaats voor een ander exemplaar en moet zelfs het motorblok lichter zijn dan ooit.

Wie de Amalfi op zijn staart trapt, moet hem in 3,3 seconden vanuit stilstand aan een snelheid van 100 km/h kunnen helpen. De Roma deed een verwaarloosbare tiende van een seconde langer over die sprint. De 200 km/h staat in 9 seconden op de klok (Roma: 9,3 s). De topsnelheid bedraagt 320 km/h. Ferrari geeft de Amalfi onder meer brake-by-wire-technologie,