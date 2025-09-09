Bij het horen van de naam ‘Testarossa’ gaan vele gedachten al snel richting dat vierkante en rondom met lamellen behangen monster uit de jaren ’80, al was die twaalfcilinder supercar op zijn beurt een eerbetoon aan de 250 Testa Rossa (met spatie) uit de jaren vijftig. Nu is er een nieuwe Testarossa, wat overigens ‘rood hoofd’ betekent en slaat op de rode klepdeksels van de motor. Die telt in dit geval geen twaalf, maar acht cilinders en wordt bijgestaan door twee turbo’s én drie elektromotoren. Daarvan zitten er twee op de achteras en één op de vooras en samen leveren ze 220 pk. Aardig, maar die V8 voegt er nog even 830 pk aan toe. Het systeemvermogen van deze plug-inhybride Ferrari komt daarmee op 1.050 pk en dat is nog eens 50 pk meer dan de SF90.

Die SF90 noemen we niet zomaar, want de Ferrari 849 Testarossa is de directe opvolger van dat eveneens hybride klapstuk. De nieuwkomer is in feite zelfs wat Ferrari voorheen wellicht ‘SF90 Modificata’ had genoemd, en wat bij bescheidener merken een faceliftversie zou heten. Wel gaat het om een extreem uitgebreide facelift, want er lijkt geen carrosseriedeel te worden overgeheveld. Evengoed is de 849 Testarossa strikt genomen een vernieuwde versie van de in 2019 gelanceerde SF90 Stradale, al doet Ferrari niet flauw en gooit het er ook meteen een open Ferrari 849 Testarossa Spider achteraan. Juist: de stevig vernieuwde versie van de SF90 Spider.

25 kilometer elektrisch

Het spreekt voor zich dat de 849 Testarossa met dat nog bizardere vermogen razendsnel is. Van 0 naar 100 gaat in 2,3 seconden, 0 naar 200 neemt nog geen 6,4 tellen in beslag en de top ligt op meer dan 330 km/h, waarbij de toegenomen downforce op hoge snelheid ongetwijfeld een beperkende factor is. Bij 250 km/h zorgt de uitgekiende aerodynamica ervoor dat de auto met 415 kg op het asfalt wordt gedrukt, 25 kg meer dan bij de SF90. De hybride-accu is overigens 7,5 kWh groot en goed voor 25 elektrische kilometers, maar we bieden ons graag bij Ferrari aan om te zien of dat echt haalbaar is. Bij AutoWeek zijn we immers nooit te beroerd om de consument van nuttige informatie te voorzien.

Design

Die verbeterde aerodynamica verklaart deels het grondig vernieuwde uiterlijk van deze auto, al heeft dat ongetwijfeld nog meer met stilistische keuzes te maken. Met zijn veel rechtlijniger neus en kont en opvallende verticale en horizontale elementen doet het koetswerk van de auto niet alleen ietwat denken aan dat van de vorige Testarossa, maar lijkt de nieuwkomer ook meer op actuele Ferrari-modellen als de Daytona SP3, F80 en 12Cilindri. Met name de F80 komt direct in beeld, al staat die auto qua brute kracht (geloof het of niet) nog wat hoger op de ladder. De F80 heeft gek genoeg een V6, maar komt samen met elektrokracht tot maar liefst 1.200 pk. Ach ja…

Een Volkswagentje

Het interieur van de auto is trouwens ook stevig aangepakt. Opvallende zaken zijn de hoge 'middenbrug' en de knoppen op het stuur, die nu fysiek zijn in plaats van veredelde touchpads. Juist: Ferrari doet een Volkswagentje!

Volgens Ferrari rijdt de 849 Testarossa ook een stukje beter dan de SF90. Daarvoor is in het persbericht een opvallend grote rol weggelegd voor elektronica, die dankzij wat Ferrari het Five-systeem noemt continu in de gaten houdt wat er met de auto gebeurt en allerlei zaken in real-time kan optimaliseren.

Variatie

Wie bang is dat de hele wijk straks in dezelfde 849 rijdt, mag zich trouwens verheugen in het feit dat er nu al veel variatie is op dit gebied. We noemden al de Spider, waarvan de hardtop in 14 seconden opent bij snelheden tot 45 km/h. Er is echter net als bij de SF90 ook weer een Assetto Fiorano-pakket, met grotere spoilers, meer carbon en minder gewicht. Prettig, want standaard is ook maar zo standaard…