Ferrari 812 Competizione ondergekliederd door ontwerper

Deze Ferrari 812 Competizione lijkt misschien het slachtoffer van een vandaal met een zwarte permanentmarker, maar niets is minder waar. Het is een creatieve uitspatting van het merk, als rijdend eerbetoon aan zijn designafdeling.

De Ferrari 812 Superfast is ondanks zijn naam niet de snelste 812, want de later gepresenteerde nog sterkere Ferrari 812 Competizione ging daar nog even een stapje overheen. Alsof dat van zichzelf al geen bijzonder ding is, dan is de 812 Competizione die je nu op je beeldscherm schittert dat wel. Een knalgeel (Giallo Tristrato) gespoten exemplaar met tal van tekeningen op én in zich.

Deze 'Tailor Made' 812 Competizione verwijst naar de gele briefjes waarop de designafdeling van Ferrari zijn ontwerpideeën schetst. Op de auto zien we op tal van plekken lijnen, pijlen en ingekleurde vakken zoals je die op een ontwerpschets van een auto tegen kunt komen. Ook op de stoelen van de 830 pk sterke tweezitter is het raak.

Het blijft bij dit ene exemplaar om de exclusiviteit er goed in te houden. Tijdens het Ferrari Gala in New York op 17 oktober gaat de auto onder de hamer. De opbrengst gaat naar het goede doel. Reken maar dat de zeven ton die de 812 Competizione normaal kost flink overtroffen wordt.