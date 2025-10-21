Ferrari 296 Speciale kost je bijna €600 per pk!

Van de Ferrari 296 bestaat een absolute topversie die luistert naar de naam Ferrari 296 Speciale. Daaraan hangt ook een speciale prijs. Hij kost je bijna €600 per pk. Helaas voor je portemonnee heeft de Ferrari 296 Speciale daarvan 880 stuks ...

Ferrari is misschien wel hét merk voor wie exclusief niet exclusief genoeg is. Onlangs zagen we met de optisch naar de Ferrari F40 refererende SC40 wat er mogelijk is als je maar genoeg geld naar Maranello brengt. Natuurlijk kun je ook bij de Italianen terecht voor speciale versies van bestaande modellen. In april dit jaar trok Ferrari het doek van de 296 Speciale en 296 Speciale A, achtereenvolgens extra harde versies van de 296 GTB en 296 GTS. Van die eerste hebben we nu de prijs, en die is niet mals.

De Ferrari 296 Speciale kost in Nederland maar liefst €425.567. Daarmee is hij zo'n €125.000 duurder dan de 'normale' 296 GTB waar het de overtreffende trap van is. De 296 Speciale A kost maar liefst €480.116. De Ferrari 296 Speciale en Speciale A hebben net als het origineel een 3.0 V6 met twee turbo's. Die zescilinder werkt samen met een elektromotor. Het is immers een plug-in hybride. De V6 brengt 700 pk op de been en levert daarmee 37 pk meer dan het exemplaar in de 296 GTB. De elektromotor is 180 in plaats van 167 pk sterk. Dat levert de 296 Speciale een systeemvermogen op van 880 pk.

Behalve sterker zijn de Ferrari's 296 Speciale ook lichter en - onder meer dankzij aanpassingen aan het onderstel - scherper dan de 296 GTB en 296 GTS. Daarnaast zorgt nieuw spoiler- en vleugelwerk voor tot 20 procent meer neerwaartse druk op.