Ferrari 12Cilindri gefacelift door Novitec

Novitec Ferrari 12Cilindri
Joas van Wingerden

De Ferrari 12Cilindri is onder handen genomen door Novitec, dat hem zelfs een soort facelift geeft.

Geen Ferrari is veilig voor Novitec en zelfs de extreme Ferrari 12Cilindri moet er nu aan geloven. De Duitsers hebben er zo hun eigen smaak op losgelaten en dat resulteert onder meer in een opvallend ander front dan we gewend zijn. De zwarte balk die normaal tussen de koplampen zit, is verdwenen. De boel is ook daar gewoon in carrosseriekleur gespoten en dat geeft de 12Cilindri toch best even een andere neus.

Uiteraard is er meer gebeurd dan enkel een soort facelift. De auto is rondom volgehangen met aerodynamische extraatjes, zoals spoilerlipjes en een andere diffuser. Hij staat ook op nieuwe 21-inch (voor) en 22-inch (achter) wielen van Vossen. Er is nog een vermogensupgrade in de maak voor de 6,5-liter V12 van de 12Cilindri, maar Novitec heeft nu alvast een ander uitlaatsysteem gemonteerd dat ook voor wat betere prestaties zorgt. Dat was natuurlijk hard nodig. Wat dat voor de cijfers betekent, meldt Novitec alleen nog niet. Normaal gesproken speert de 12Cilindri in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een top van 340 km/h.

