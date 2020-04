Feestbeest: AMC Gremlin bestaat 50 jaar

Er zijn weinig Amerikaanse auto's die zo de tongen los weten te maken als de AMC Gremlin. Eén van de meest opvallende creaties uit de jaren 70 is het zonder meer. Deze week is de bijzondere Gremlin 50 jaar geworden, dus daar staan we natuurlijk even bij stil.

De jaren 70 waren op autogebied behoorlijk apart, zeker in de Verenigde Staten. Na decennialang zonder zorgen grote auto's te rijden en onnodig veel brandstof te verstoken, kwam de autowereld er vanaf begin jaren 70 heel anders uit te zien. De Japanners en Duitsers, of all people, kregen stevig voet aan de grond op de Amerikaanse automarkt en wisten met hun betrekkelijk kleine, zuinige én betrouwbare auto's steeds meer Amerikanen bij de showrooms van de binnenlandse merken weg te trekken.

Dat lieten de Amerikanen zich niet gebeuren en dus werden er diverse auto's in het leven geroepen die de opmars van de buitenlandse concurrentie moesten stuiten. Dat bleek nog geen makkelijke opgave, want plots moesten er auto's ontwikkeld worden die in vrijwel alles niet strookten met de Amerikaanse visie op mobiliteit. Veel modellen werden dan ook weggelachen door het publiek, sloegen niet aan, of bleken simpelweg niet genoeg doordacht. De Kevers en Corolla's tierden er welig bij.

Verrassend genoeg kwam vanuit AMC, dat het opnam tegen de grote namen als GM, Ford en Chrysler, een auto die er wel behoorlijk in slaagde. De Gremlin. Zijn naam past perfect bij het wat moeilijke uiterlijk van de Gremlin, maar blijkbaar schrok het mensen niet al te veel af. Vanaf april 1970 tot laat in 1978 was de Gremlin op de markt en met ruim 670.000 verkochte exemplaren was het een enorm succes.

Dat was aan een aantal dingen te danken. Allereerst de oliecrisis van 1973. Die maakte, vanwege de brandstofschaarste, de betrekkelijk zuinige Gremlin nóg aantrekkelijker. Hoewel de directe concurrentie hiervan uiteraard ook profiteerde, kon de Gremlin perfect erop inspelen als aantrekkelijke Amerikaanse oplossing voor de crisis. Daarbij was de Gremlin met zijn instapmotor, een 3,3-liter zescilinder, nog altijd wel een klap beter bedeeld dan de buitenlandse alternatieven. Ook was de aanschafprijs bepaald niet gek. Naar huidige maatstaven tussen de € 11.000 en € 12.000.

Hoewel AMC later op de fles ging en het vanwege auto's als de Gremlin en de nóg apartere Pacer misschien een wat twijfelachtige herinnering oproept bij sommigen, was het dus eigenlijk zo gek nog niet. Des te meer reden om eens een hoge hoed af te nemen voor de Gremlin, die nu Abraham heeft gezien.