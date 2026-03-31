Van 15 naar 16 jaar in 2026 en van 16 naar 25 jaar in 2027. Dat is wat eind vorig jaar werd aangekondigd voor de zogeheten youngtimerregeling, die zakelijke rijders van oudere auto’s in staat stelt om over de dagwaarde bij te tellen in plaats van over de nieuwwaarde. Die nieuwwaarde is voor een 15 jaar oude auto immers totaal niet realistisch, was ooit de gedachte. Nu is er met evenveel gemak iets tégen deze regeling in te brengen, maar het nieuws van eind 2025 kwam toch wel als een schok. Pas eind november werd aangekondigd dat auto’s vanaf 2027 pas vanaf 25 jaar oud in aanmerking komen voor de dagwaarderegeling. Zo kort van tevoren een zeer rigoureuze maatregel, zeker omdat die ook gold voor wie al een youngtimer heeft – of erger nog: deze net voor veel geld heeft aangeschaft. Ook voor handelaren kwam het verschuiven van de leeftijdsgrens als een donderslag bij heldere hemel.

Dat de soep ondanks het aannemen van dit wetsvoorstel toch niet zo heet gegeten zou worden, konden we al eerder aankondigen. Nu blijkt de aangekondigde versobering van de youngtimerregeling inderdaad te worden teruggedraaid. In een vandaag aangenomen motie van ChristenUnie-kamerlid Pieter Grinwis, nota bene de bedenker van de youngtimer-nachtmerrie, lezen we dat er wordt afgezien van de verhoging van de minimmumleeftijd voor youngtimers van 16 naar 25 jaar in 2027. Ook verzoekt de kamer de regering om met een alternatief te komen. Daarbij kan volgens deze motie worden gedacht aan het ‘bevriezen’ van de youngtimeregeling op bouwjaar 2012, in combinatie met een hoger bijtellingstarief. Ook wordt de e-timerregeling, een stokpaardje van youngtimer-verdediger Wouter van Embden, aangehaald. Die regeling zou ervoor kunnen gaan zorgen dat elektrische auto’s al na vier of vijf jaar in aanmerking komen voor een gunstiger bijtellingsregeling, zodat deze auto’s niet langer massaal naar het buitenland worden geëxporteerd.

Die EV-regeling en de 2012-bevriezing zijn er nog lang niet, maar bij youngtimerbezitters en -handelaren kan vanavond hoe dan ook de champagne open. Proost!

