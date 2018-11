‘FCA heroverweegt Ram-productie Mexico’

In Nederland is de Ram de onbetwiste nummer 1, maar in de VS – waar de aantallen waarin pick-up-trucks worden verkocht nog altijd verbijsterend zijn – staat het model al jaren achter de Ford F-series en de Chevrolet Silverado op de verkooplijsten. Dat is Fiat Chrysler Automobiles natuurlijk een doorn in het oog. Onder de nieuwe CEO Manley is het bedrijf van plan om er wat aan te doen. “Het maakt me niet uit ten koste van wie het gaat, maar we moeten RAM op de tweede plek krijgen”, zou de hoogste baas van het Italiaans/Amerikaanse concern tegen Reuters hebben gezegd.

Half-ton

Daarvoor is echter productiecapaciteit nodig en die zoekt FCA wellicht in Mexico. Door dreigende importheffingen is in januari nog besluiten om de bouw van zogenaamde ‘Heavy Duty’-trucks in het Mexicaanse Saltillo stop te zetten. In diezelfde plaats zou nu echter juist de oplossing kunnen liggen die het bedrijf van de nodige productieplaatsen moet voorzien. Mexico en de VS hebben immers een overeenstemming bereikt die het onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk maakt om auto’s voor de Amerikaanse markt te produceren in Mexico. Door de zwaardere pick-ups daar te bouwen zou in de VS ruimte vrijkomen voor de productie van de populairdere ‘half-ton’-trucks, beter bekend als de Ram 1500.

Ram heeft met de geheel nieuwe 1500 in ieder geval een goed wapen in huis om z’n concurrenten mee te bestrijden, al zijn de laatste edities van Fords F-150 en Chevrolets Silverado ook niet mals. Het belang van deze pick-ups lijkt vanuit een Europees gezichtspunt wellicht tamelijk minimaal, maar is in werkelijkheid gigantisch. De drie genoemde populairste pick-ups zijn ook daadwerkelijk de drie bestverkochte voertuigen in de VS, de eerste personenauto volgt op eerbiedige afstand. In de VS had Ford in 2017 een marktaandeel van 35,6 procent in dit deel van de markt, gevolgd door General Motors met 34,2 procent en FCA met 22,3 procent. Bij GM staat behalve de Silverado ook diens luxere broertje GMC Sierra op de prijslijst. Ook Nissan en Toyota leveren full-size pickup trucks in de VS, maar de ‘Japanners’ bungelen wel onderaan de verkooplijsten.

Chicken Tax

‘Lichte’ bedrijfsvoertuigen die in het buitenland worden geproduceerd krijgen in de VS te maken met de zogenaamde ‘Chicken tax’. Dat is een importheffing van 25 procent die in 1964 is ingevoerd als reactie op Europese heffingen op Amerikaanse kippen, waarmee de naam is verklaard. Dankzij de NAFTA-overeenkomst konden de betreffende voertuigen wel in Mexico en Canada worden gebouwd, maar onder president Trump kwamen die afspraken al snel op losse schroeven te staan. Inmiddels zijn er nieuwe afspraken met Mexico, wat de deur opent voor de Heavy Duty-productie in Saltillo.