FCA gaat Mirafiori ombouwen tot EV-fabriek

FCA heeft de vakbonden dinsdag laten weten dat 3.245 medewerkers van Mirafiori bij Turijn tijdelijk naar huis zullen worden gestuurd, zodat de fabriek kan worden omgebouwd voor de productie van elektrische auto's. De eerste gedwongen 'vakanties' beginnen op 1 januari 2019 voor 2.445 medewerkers, 4 maart volgen nog eens 800 mensen. Op 1 januari 2020 mogen ze weer aan de slag.

Helemaal brodeloos zijn de mensen niet gedurende het tussenjaar. Ze krijgen een gereduceerd salaris, mede gefinancierd door de Italiaanse overheid. Een jaartje elke dag vissen zit er echter niet in, FCA gaat ze in die periode omscholen naar de productie van EV's en hybrides.

De hele ombouwoperatie is mogelijk omdat de Maserati Levante, het enige model dat op dit moment wordt gebouwd in Mirafiori, minder wordt verkocht dan was gehoopt en ingecalculeerd. Wanneer de ombouw klaar is, start Fiat in Mirafiori de productie van een elektrische 500, de 500e. De operatie maakt deel uit van een eerder aangekondigde miljardeninvestering om de Italiaanse productie te moderniseren.

Mirafiori opende de poorten in 1939 en werd een jaar later al omgebouwd voor de productie van oorlogsmaterieel. Tegen het einde van de oorlog was de fabriek dan ook grotendeels verwoest door de talloze bombardementen, maar na de wederopbouw zagen vele bekende modellen het levenslicht in Mirafiori. De oorspronkelijke Fiat 500, de 850, 124, 127, 131, Panda, Uno, Croma, Multipla, Stilo: allemaal rolden ze ooit nieuw deze fabriek uit. Tot voor kort werd ook de Alfa Romeo Mito hier nog gebouwd, maar nu heeft de Maserati Levante - tot 2020 - het rijk alleen in Mirafiori.