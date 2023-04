Fastned draait goed, maar schuift doelstelling naar achteren

Fastned heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 13,3 miljoen euro gedraaid en hoopt derhalve heel dit jaar 54,4 miljoen euro om te zetten. De verdubbeling (+134 procent) van de omzet ten opzichte van die in het eerste kwartaal van 2022 komt volgens de uitbater van laadstations doordat er door het toenemende aantal elektrische auto's in Europa simpelweg meer wordt geladen.

Dit jaar verwacht Fastned minimaal 60 nieuwe laadstations aan zijn laadnetwerk te kunnen toevoegen. Het snellaadbedrijf mikt erop eind dit jaar minstens 304 laadstations te hebben. Eerder sprak Fastned de verwachting uit dat het eind 2024 in totaal 400 laadstations zou hebben, maar die doelstelling schuift het bedrijf nu naar achteren. Volgens Fastned komt dit doordat aanbestedingsprocedures langer duren en daarnaast zijn er vertragingen bij netaansluitingen in Nederland. Fastned verwacht nu in 2025 zijn 400e laadstation te kunnen openen.

Interessante cijfers: bij laadstations van Fastned is in het eerste kwartaal voor 20,7 GWh (+124 procent ten opzichte van Q1 2022) geladen, verspreid over 871.000 laadsessies en 240.000 klanten. De afgelopen drie maanden voegde Fastned veertien nieuwe laadstations toe aan zijn netwerk: twee in Nederland, één in België, negen in Frankrijk en twee in het Verenigd Koninkrijk.

Fastned spreekt de verwachting uit dat het dit jaar voor aftrek van rentekosten, belastingen en afschrijvingen voor het eerst winst zal maken. CEO Michiel Langezaal zegt in een begeleidend schrijven blij te zijn met het Europese besluit dat er langs Europese snelwegen uiterlijk elke 60 kilometer een laadstation moet staan. Dat biedt logischerwijs groeikansen voor Fastned, dat in 2030 een netwerk van 1.000 laadstations wil hebben.