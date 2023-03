Fastned bouwt eerste laadstations met verzorgingsplaats van Europa

Fastned start in 2024 met de bouw van twee grote laadstations die aan weerszijden van de E17 in Gentbrugge nabij Gent uit de grond worden gestampt. De grote snellaadstations krijgen elk 12 oplaadpunten. Dat is an sich niet bijster spannend. Wat het interessanter maakt is het gegeven dat het de eerste grote laadstations in Europa worden met een aantal faciliteiten zoals je die ook bij grote benzinestations langs de snelweg tegenkomt.

De twee snellaadstations worden uitgerust met picknickplaatsen, speelplaatsen, sanitaire voorzieningen en zelfs een of meerdere winkels. Dat betekent dat je tijdens opladen van je elektrische auto een bakje koffie kunt drinken, maar ook een sanitaire stop kunt maken of een broodje kunt verorberen. In welke volgorde dan ook, uiteraard. Volgens Fastned kunnen bij elk station dagelijks tot duizend EV's in 15 minuten tot 300 kilometer aan vers bereik binnenhalen. De twee stations krijgen dan ook enkel 400 kW-snelladers.

Fastned geeft aan dat de twee stations de eerste snellaadstations met verzorgingsplaats zijn. Maar zeker niet de laatste. Fastned zegt zich te blijven inschrijven op vergelijkbare aanbestedingen.