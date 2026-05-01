Nederland is een nieuwe en relatief goedkope elektrische bedrijfswagen rijker. Dit is de Farizon V7E: een elektrische bestelbus uit de koker van Volvo's moederbedrijf Geely.

Het Chinese Geely heeft heel wat merken in zijn zak. Van Volvo tot Lotus en van Zeekr en Lynk & Co tot Polestar en... Farizon Auto. Dat is een merk dat zich volledig richt op bedrijfswagens. Zijn naam klinkt je misschien onbekend in de oren, maar je kunt in Nederland gewoon al en Farizon kopen: de Farizon SV. Die kost je - exclusief btw - minimaal €41.780. Er komt nu een veel goedkoper en eenvoudiger alternatief naast. Dit is de Farizon V7E!

Net als de Farizon SV is de voor Nederland fonkelnieuwe Farizon V7E een elektrisch aangedreven bestelbus. Waar de SV er in drie lengtematen en diverse hoogtematen is, is de Farizon V7E er slechts in één vorm. De is 5 meter lang, 1,82 meter breed, 1,99 meter hoog en heeft een wielbasis van 4,2 meter. De laadruimte is 2,87 meter diep, 1,69 meter breed en 1,44 meter hoog. Het laadvolume: 6,95 kubieke meter. Het maximum laadvermogen is vastgesteld op 1.243 tot 1.373 kilo, waarbij de hoogste laadvermogen hoort bij de variant met de kleinste accu.

Tot 328 kilometer rijbereik

De Farizon V7E is er namelijk met een 50 kWh en 67 kWh LFP-accu. Met het kleinste pakket komt de bus tot 240 kilometer ver. De grote accu biedt een rijbereik van 328 kilometer. Snelladen kan met 100 kW. Ongeacht de gekozen accu krijg je een 150 pk en 230 Nm sterke elektromotor. Met beide varianten mag je tot 1.000 kilo trekken.

Prijzen Farizon V7E

Het leveringsgamma is lekker overzichtelijk. Naast de keuze voor de accu valt er geen uitvoering te kiezen. De Farizon V7E met 50 kWh accu kost - exclusief btw - €29.780 en is daarmee veel goedkoper dan de Farizon SV. De versie met 67 kWh accu kost €31.980.

De standaarduitrusting bestaat onder meer uit een 7 inch digitaal instrumentarium, een infotainmentsysteem met 12,3 inch scherm, Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit, ledverlichting rondom, elektrisch bedienbare zijspiegels, climate control en een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen. Opties zijn er ook. Zo kun je voor €1.990 het Pro Pack met daarin onder meer een trekhaak, wieldoppen, voorruitverwarming, een verwarmbare bestuurdersstoel en stuurverwarming krijgen. Wie €2.690 betaalt, krijgt dat zelfde Pro Pack, aangevuld met een tweede schuifdeur.