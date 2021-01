'Faraday Future roept hulp Geely in'

Faraday Future, een start-up die de afgelopen jaren vooral in het nieuws kwam vanwege financiële moeilijkheden, zou in gesprek zijn met Geely voor de productie van de FF 91. Dat zeggen bronnen tegenover persbureau Reuters. Gezien recente ontwikkelingen lijkt Geely absoluut geen verkeerde partner.

Het rommelt al een aantal jaar rondom Faraday Future. Na een aantal investeringsrondes en het benoemen van een nieuwe CEO is de start-up nog steeds niet in staat gebleken om de FF 91, een veelbelovende elektrische cross-over met 1.050 pk en een accupakket van 130 kWh, naar het productiestadium te loodsen. Faraday Future werkte aan een eigen fabriek in het Amerikaanse Hanford en in 2019 beweerde men nog dat de EV in 2021 in productie moest gaan. Niets lijkt er vooralsnog op te wijzen dat dat doel behaald gaat worden. Daarom is Faraday Future volgens bronnen van Reuters in gesprek met het Chinese Geely. Precieze plannen zijn nog niet bekend gemaakt, maar vermoedelijk gaat Geely de FF 91 bouwen en systemen voor het autonoom rijden leveren.

Zowel Geely als Faraday Future hebben nog niet gereageerd op de plannen. Dat Faraday Future mogelijk samen wil werken met Geely, lijkt echter niet uit de lucht gegrepen. Onlangs heeft Geely namelijk meerdere samenwerkingen met de techindustrie aangeknoopt, waarvan de joint venture met smartphonefabrikant Foxconn in deze situatie het meest relevant lijkt. Geely en Foxconn willen autofabrikanten namelijk gaan adviseren over toekomstige technologieën en tevens helpen met de fabricage. Dankzij de kennis van Geely en Foxconn kan Faraday Future mogelijk veel geld besparen en dat is gezien de financiële malheur van de start-up tamelijk welkom. Of de FF 91 ooit het productiestadium zal bereiken... we zullen zien.