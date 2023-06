Faraday Future FF 91: net zo duur als Lamborghini Huracán

De aanloop naar de daadwerkelijke marktintroductie van de Faraday Future FF 91 is genadeloos lang. De start-up die inmiddels nauwelijks meer zo genoemd mag worden heeft nu de eerste prijs vrijgegeven van zijn eerste elektrische personenauto. Die is bepaald niet mals. Voor de Faraday Future FF 91 tik je in de Verenigde Staten namelijk net zoveel af als voor een door de bpm gruwelijk gebeten Lamborghini Huracán met jankende V10.

Faraday Future profileerde zich jaren geleden nagenoeg als de messias van autoland. Het in 2014 in Silicon Valley uit de grond gestampte bedrijf presenteerde in januari 2016 de FF Zero1 - een elektrische hypercar - en liet in 2017 zijn eerste elektrische personenauto voor het eerst zien: de FF 91. De FF 91 beleefde al ruim zes jaar geleden zijn publieksdebuut en nu is de auto daadwerkelijk klaar voor in ieder geval de Amerikaanse thuismarkt. Faraday Future komt met een speciale introductieversie die in de Verenigde Staten maar liefst 309.000 dollar kost.

Die speciale introductieversie luistert naar de naam Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance en kost omgerekend (€288.961) nagenoeg zoveel als een Lamborghini Huracán 5.2 V10 RWD in Nederland kost (zo'n €281.000). De 2.0 Futurist Alliance is een wereldwijd tot 300 stuks gelimiteerde speciale versie die op termijn het veld moet ruimen en plaatsmaakt voor meer versies, waaronder ook minder dure. De Faraday Future FF 91 2.0 Futurist Alliance heeft drie samen 1.050 pk sterke elektromotoren en een 142 kWh accu, goed voor een EPA-bereik van 613 kilometer. In 2,3 tellen sprint de 5,25 meter lange SUV vanuit stilstand naar een snelheid van 96 km/h (60 mph). De FF 91 2.0 Futurist Edition heeft een 17 inch groot display voor de bijrijder, een 27 inch groot exemplaar voor de achterpassagiers en legt een bepaald niet malse 2.922 kilo in de schaal.

Wat de minder heftige smaken van de FF 91 gaan kosten, is nog niet bekend. Informatie met betrekking tot de Nederlandse markt blijft vooralsnog uit.