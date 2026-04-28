Fang Cheng Bao Formula X
Fang Cheng Bao heeft toch niet alleen offroaders: Formula X brengt sedans en supercars

Lekker laag en glad

Jan Lemkes
Fang Cheng Bao werd tot nu toe naar voren geschoven als het BYD-merk met stoere terreinwagens en offroad-waardige SUV’s. Kennelijk is dat een part-time-filosofie.

Het blijft schakelen voor ons Europeanen. Wij zijn gewend dat ieder merk zichzelf duidelijk ten opzichte van zustermerken onderscheidt door positionering of een specialisme, maar in China lijkt niemand het erg te vinden dat twee of meer merken binnen één concern flink met elkaar bijten. Neem BYD. Dat heeft met de eigen merknaam een grote ‘mainstream’-speler in huis, positioneert Denza als een Audi-achtig premiummerk en zet YangWang daarboven als – jawel - Bentley-rivaal. Dan is er ook nog Fang Cheng Bao. Dat staat naast het eerdergenoemde drietal als offroad-specialist, en voert tot nu toe dus alleen maar bonkige, land cruiser-achtige SUV’s in verschillende formaten prijsklassen. Die komen onder deze merknaam niet naar Europa, maar een deel van de Fang Cheng Bao-producten wordt wel als Denza geëxporteerd.

Tot zover niets geks, maar dat verandert nu. Fang Cheng Bao gaat namelijk ook gewoon auto’s produceren die bij BYD of Denza niet zouden misstaan. Onder de naam Formula komt het met een reeks lage, gestroomlijnde modellen rondom hetzelfde thema, maar met flink uiteenlopende carrosserievormen. De Formula S is een glad gelijnde sedan of stationwagen, de Formula SL een langgerekte en grotere sedan en de Formula X een supercar-achtige sportauto die volgend jaar ook echt in productie moet gaan. De tweezitter heeft een tamelijk spectaculair interieur en vertoont wel wat trekjes van Ferrari’s 12Cilindri, specifiek de open Spider-variant. Ook de Formula X kan immers open. Eén van de grootste verschillen zal het aantal cilinders zijn, want in plaats van 12 heeft de Formula X er straks ongetwijfeld 0.

