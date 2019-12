Factory Five toont F9R Concept met V12

Het Amerikaanse Factory Five Racing heeft beelden van zijn volgende supercar gedeeld. In november nam de kitcarproducent het chassis-met-motor al mee naar SEMA. Nu is ook bekend hoe de sportwagen er ongeveer uit gaat zien.

Veel heftige aerodynamische elementen zorgen ervoor dat de Factory Five F9R iets weg heeft van een uit de kluiten gewassen C7 Corvette ZR-1. De motor lijkt ook op die van een Corvette. Het betreft namelijk een 9,5 liter grote ‘LS3 V12’. Oneerbiedig gezegd bestaat het blok uit anderhalve LS3 V8, de motor die we in de zesde generatie Corvette vinden. De turboloze twaalfcilinder van de F9R levert 765 pk en grofweg 950 Nm koppel en is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Mede door een door Factory Five gecommuniceerd leeggewicht van ‘minder dan 1100 kg’ zal de F9R in staat zijn tot behoorlijke prestaties. De basis van de beul bestaat uit een verbrede en verlengde versie van het Shelby Daytona-chassis van de kitcarbouwer. De carrosseriepanelen van de auto zijn gemaakt van koolstofvezel en moeten rondom een buizenframe bevestigd worden.

De Factory Five F9R is voor zowel circuit- als straatgebruik in elkaar te zetten. De verschillen tussen straat- en circuitversie zitten voornamelijk in de aerodynamica. De afgebeelde auto draagt bijvoorbeeld de circuitvoorbumper: een exemplaar dat meer koellucht toelaat en meer downforce genereert dan de ‘straatbumper’.

Begin volgend jaar moet de ontwikkeling van het bouwpakket voltooid zijn. Later in 2020 gaat de boel in de verkoop. Waarschijnlijk wordt de F9R niet in Europa verkocht, maar een kit invliegen of laten overvaren is natuurlijk altijd mogelijk. Als je een exemplaar op Nederlandse platen wilt hebben, dien je wel rekening te houden met een flinke som bpm. De 9,5-liter zal niet al te zuinig omspringen met de inhoud van de brandstoftank. Hoeveel het totaalpakket kost, wil Factory Five nog niet vertellen.