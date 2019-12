Facelift voor Volkswagen Magotan

Volkswagen verkoopt in China verdeeld over twee joint-ventures een nauwelijks te doorgronden reeks modellen waartussen de nodige overlap bestaat. We duiken vandaag in de Magotan, een auto die nu is gefacelift.

Het modelaanbod van Volkswagen in China is lastig te doorgronden, daar het bedrijf over twee joint-ventures verdeeld een uitgebreide mix auto's verkoopt die wat formaat betreft onderling nog weleens overlappen. Op sedangebied levert Volkswagen er auto's als de Santana, Bora, Lavida, New Lavida, Lamando, Sagitar en de Phidion. Daarnaast kun je in China de CC bestellen, in feite de Volkswagen Arteon en de Passat bestaat er in diverse vormen. Zo levert Volkswagen er een auto die simpelweg Passat heet maar in niets is gerelateerd aan de Europese of Noord-Amerikaanse Passat. Dan is er de Passat Variant zoals wij die kennen én de Magotan. Die Magotan is in feite de Passat B8 zoals de auto hier wordt geleverd, maar uiteraard is -ie niet helemaal gelijk.

De Magotan is namelijk een verlengde versie van de Europese Passat. De wielbasis van de Magotan is met 2,87 meter 8 centimeter langer dan die van 'onze versie' en de wagenlengte van de Magotan is met 4,87 meter tien centimeter langer dan die van z'n Europese broer. De gefacelifte Magotan ondergaat dezelfde wijzigingen als de Europese Passat onlangs onderging. Vanuit de zijspiegels wordt modelnaam Magotan op de grond geprojecteerd, een modelnaam die we ook breed uitgeschreven over het achterste van de auto lezen. Volkswagen past meer chroom toe in de grille van de Passat en het merk heeft besloten het analoge klokje op het dashboard in China wél te behouden. Daarnaast levert Volkswagen de Magotan voor het eerst ook als plug-in, een versie die in feite gelijk is aan de Passat GTE. De Magotan staat in het Chinese Volkswagen-gamma vrij hoog op de statusladder en is derhalve leverbaar in zeer weelderig uitgedoste smaken, compleet met extra zachte kussentjes voor de achterpassagiers.