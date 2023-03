Facelift voor Toyota Yaris

Vroeger was het internationale leveringsgamma van de Toyota Yaris zo overzichtelijk, maar tegenwoordig bestaat de Yaris-familie uit modellen met sterk van elkaar verschillende verschijningsvormen. Vandaag belichten we de gefacelifte Toyota Yaris!

De ene auto is de andere niet een zo verschilt ook de Toyota Yaris van markt tot markt. Soms zelfs heel sterk. Zo was de vorige generatie Toyota Yaris vanaf 2019 in de Verenigde Staten een Mazda 2 met andere badges terwijl terwijl de Mazda 2 als Hybrid tegenwoordig in Europa juist een Toyota Yaris is. De huidige generatie Toyota Yaris die je in Europa - op de heftige GR-smaak na - enkel als vijfdeurs kan kopen is in Japan net een maatje kleiner. Maar er is meer. Zo bestaat er een generatie van de Toyota Yaris die compleet afwijkt van het model dat je in Europa kent. De actuele Yaris die je hier kunt kopen, is de zogenoemde vierde generatie (XP210). Al vanaf 2013 verkoopt Toyota in onder meer Brazilië, maar ook in landen als China, India, Indonesië en Thailand een Yaris die hier nooit is verschenen: de Yaris die codenaam XP150 draagt (foto's 33 en 34). Die Yaris gaat nu na tien jaar voor de zoveelste keer onder het mes.

De Yaris van de XP150-generatie is speciaal voor groeimarkten ontwikkeld en staat dan ook op het goedkopere EPC-platform dat Toyota ook toepast onder de hier eveneens onbekende Etios. Deze generatie Yaris ging in 2017 (foto 35 en 36) zeer ingrijpend onder het mes en kreeg tijdens die bijpuntsessue een compleet nieuw front én een volledig nieuwe achterzijde aangemeten. In 2020 werd de snuit van de Yaris opnieuw vernieuwd en nu krijgt de auto weer een facelift. Een opvallende ook. Toyota geeft de Yaris namelijk voor de derde keer een nieuwe neus, ditmaal compleet met ledkoplampen waarmee het front enigszins doet denken aan dat van de vorige generatie Prius.

Hoewel de koplampen totaal nieuw zijn heeft Toyota er de voorschermen niet voor hoeven aanpassen. Wie goed kijkt, ziet dat de nieuwe koplampen waar ze aansluiten op de voorschermen en de motorkap gewoon de randen van deze delen volgen. Pas in het deel waar de koplamp de wél compleet nieuwe bumper in duikt, wordt de vorm van de lichtunit anders. Een bumper aanpassen is immers een stuk goedkoper dan mallen van plaatwerkdelen veranderen. Aanpassingen aan de achterzijde zijn minimaal en blijven beperkt tot de komst van een achterbumper met een diffuser-achtig paneel erin.

Het Yaris-verhaal wordt nog iets verwarrender. Op basis van deze XP150-generatie Yaris bestaat namelijk ook een sedan die - afhankelijk van de markt - Vios, Yaris L, Yaris Sedan of Yaris Ativ heet. In diverse markten bestaat die nog, maar nota bene in Thailand waar de Yaris Hatchback nu is gefacelift is de sedanversie vervangen door een compleet nieuw model dat door Daihatsu is ontwikkeld en nu een compleet andere basis heeft.