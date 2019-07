Facelift voor Smart Forfour onderweg

Sinds de huidige Smarts Fortwo en Forfour in 2014 werden gelanceerd, is er eigenlijk niets wezenlijks veranderd aan de auto’s. Daar komt binnenkort verandering in, getuige deze gecamoufleerde vierzitter.

Dat de laatste generatie Smarts al even meeloopt, is het duo ook wel aan te zien. Met name de neus is enigszins verouderd en beantwoordt niet meer helemaal aan het hippe imago dat Smart voor ogen heeft. Dat komt vooral door de traditionele halogeenkoplampen. Priemende led-kijkers zijn in dit segment nog verre van standaard, maar zouden wel goed passen bij een hoger gepositioneerd exemplaar als de Smart. Daar gaan de Duitsers dan ook wat aan veranderen. Afgaande op dit afgeplakte exemplaar krijgt de nieuwe Forfour led-kijkers in de stijl van de Forease-concept, dus met drie led-elementen per lamp.

De rest van de neus lijkt evenmin ongeschonden uit de strijd te komen. Het lijkt erop dat Smart z’n status als pure EV-maker wat meer uit wil dragen door de neus wat glad te trekken. Een afgesloten grille is daarbij niet onwaarschijnlijk, al moet gezegd dat de bumper duidelijk wél het nodige gaaswerk behoudt. Aan de achterkant zijn de wijzigingen minder duidelijk. Hier lijkt het te blijven bij een nieuwe indeling voor de achterlichtunits, die nu wellicht standaard worden voorzien van led-techniek. Bij het huidige model is dit afhankelijk van de gekozen uitvoering. Er is weinig reden om aan te nemen dat de vernieuwingen die voor de Forfour gelden, de kortere Fortwo bespaard blijven. Verwacht ook voor dat échte kleintje en diens open cabrio-evenknie dus een nieuwe neus.

Belangrijker dan het uiterlijk is uiteraard de vraag of Smart ook de techniek tegen het licht zal houden. Het elektrische A-segment is er de laatste tijd niet minder interessant op geworden, want Volkswagen heeft een nieuwe versie van z’n elektrische Up gepresenteerd. Ook de Seat Mii en Skoda Citigo krijgen de beschikking over die techniek, die de drieling een actieradius van 265 km bezorgt. In z’n huidige vorm kan de elektrische Smart EQ daar niet tegenop, met een opgegeven bereik van 137 tot 155 km. De kans is echter groot dat Smart dit soort vernieuwingen bewaart voor een geheel nieuw model. Nu Geely de helft van Smart in bezit heeft, ligt de ontwikkeling van dat model voor een belangrijk deel in handen van de Chinezen.