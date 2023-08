Facelift voor Skoda Scala en Skoda Kamiq

Voor wie het even kwijt is: de Kamiq is Skoda’s kleinste cross-over, de Scala een compacte hatchback-achtige auto net boven de Fabia. Daarmee weet je al meteen dat met name de Scala lastig in een hokje is te plaatsen, al is het daarmee misschien wel de ultieme Skoda. Dit merk claimt immers te staan voor ‘value for money’, en daar scoort de Scala eigenlijk als geen ander. Met 467 liter bagageruimte troeft hij bijvoorbeeld de Volkswagen Golf met groot gemak af, terwijl hij technisch én qua prijs sterk lijkt op de Polo-achtige Fabia. De Kamiq is in iets mindere mate ook een vreemd geval. Met zijn relatief lage koets is hij minder SUV-achtig dan de Volkswagen T-Cross en Renault Captur, maar ook deze auto biedt relatief veel binnenruimte – zij het minder dan de Scala.

Toch genieten beide modellen in Nederland maar een beperkte hoeveelheid succes. In totaal verkocht Skoda tot nu toe zo’n 10.000 exemplaren, waarbij de Kamiq met dik 5.500 exemplaren het grootste aandeel leverde. Als het design van het front de kopers weghoudt bij de Scala en de Kamiq, dan is er vandaag goed nieuws. Beide auto’s krijgen een update waarbij vooral de voorzijde stevig, maar toch ook subtiel onder het mes gaat. Koplampen, grille en voorbumper hebben in beide gevallen een andere vorm, maar tegelijkertijd gooit Skoda niet de gehele indeling van deze neusjes overhoop.

Kamiq

De Kamiq behoudt dus zijn uit twee lagen opgebouwde front, waarbij dagrijlichten en richtingaanwijzers een verdieping hoger huizen dan de eigenlijke koplampen. De grotere Karoq en Kodiaq hebben ook twee lagen, maar omdat het dimlicht daar in het hogere deel huist, valt dat minder op. De koplampen van de Kamiq worden wat smaller en bieden nu optioneel ook Matrix-ledkoplampen. Reguliere ledkoplampen zijn vanaf nu standaard. De grille van de Kamiq is wat breder en heeft een andere vorm en indeling, terwijl ook de onderzijde van de bumper een andere indeling kreeg. Bij de meeste uitvoeringen is het sier-element hier zilverkleurig, bij de sportieve Monte Carlo is het zwart. Skoda zegt dat het nieuwe design de Kamiq wat stoerder, meer SUV-achtig moet doen ogen. Dat komt wat ons betreft vooral tot uiting aan de achterzijde, waar een stuk kunststof een bodembeschermplaat persifleert. De nog altijd wat L-vormige achterlichten kregen in de hoek van die L een ‘knip’. Mistlampen en reflectoren sluiten nu meer aan op die achterlichten, al is er nog altijd een flinke afstand tussen de twee units.

Scala

Daar waar de Kamiq voortaan wat meer SUV-achtig mag zijn, krijgt de vernieuwde Scala een sportiever uiterlijk toebedeeld. Daarbij keek Skoda sterk naar de Vision RS, een concept-car die in 2018 als voorbode van de Scala fungeerde en in terugkijkend eigenlijk gewoon een Scala wás. We zien onder meer de voorbumper van die Vision RS terug op de facelift-Scala. De koplampen zijn aan de onderkant schuin afgesneden, op een manier die wat ons betreft heel natuurlijk oogt. Hier verwelkomen we eveneens optionele Matrix-ledlampen, dus koplampen die met ingeschakeld grootlicht om tegen- en voorliggers heen kunnen schijnen. De Monte Carlo heeft net als bij de Kamiq meer hoogglans-zwarte elementen, maar krijgt anders dan bij de Kamiq twee extra spoiler-randjes onder de voorbumper mee. De achterbumper is door een lagere plaatsing van reflectoren en mistlampen wat opgeschoond en kreeg hier en daar een subtiel ander ontwerp. De achterlichten zijn op dezelfde wijze ‘doorgeknipt’ als bij de Kamiq. Skoda blijft bij de Scala twee achterkleppen aanbieden. Eenvoudiger versies houden hun stuk plaatstaal tussen achterruit en achterlichten, terwijl glas dit gebied bij de duurdere uitvoeringen overbrugt. Hier vinden we als vanouds de merknaam ‘Skoda’ terug, maar dan wel in het nieuwe lettertype. Op de neus prijkt bij beide auto’s nog ‘gewoon’ het vertrouwde Skoda-logo, want de implementatie van de nieuwe typografie geschiedt stapsgewijs.

Meer knoppen

Een verfrissend nieuwtje van Skoda: de Kamiq en de Scala krijgen niet minder, maar méér knoppen in het interieur. Twee, om precies te zijn. Ze dienen om de ventilator van de optionele automatische climatecontrol harder of zachter te zetten, een functie die voorheen in het menu zat verstopt. Toch is er wel degelijk lekker gedigitaliseerd, want een digitaal instrumentarium is vanaf nu standaard. Standaard meet het 8 inch, bij duurdere uitvoeringen gaat het om 10,25 inch. Tegelijkertijd is het touchscreen voortaan groter van formaat. Het voorheen kleinste 8-inch exemplaar is nu de instapversie, een 9,2-inch scherm is nieuw. Voor het overige doet Skoda het rustig aan in het interieur van de Kamiq en de Scala. Er zijn nieuwe kleuren en materialen, maar daar blijft het bij. Die aankleding wordt overigens gevat in ‘interieurthema’s’ als Loft, Suite en Lodge, elk met andere kleuren. Dat is een extra bovenop de drie uitvoeringen die Skoda gaat leveren: Essense, Selection en Monte Carlo. Laatstgenoemde is de sportieve topversie en keert hoogstwaarschijnlijk terug naar Nederland, de eerste twee zijn helemaal nieuw.

Aan de veiligheidsuitrusting is wat gesleuteld. Front Assist met voetgangersherkenning, rijstrookhulp, verkeerstekenherkenning en nog wat zaken zijn nu standaard, terwijl een actievere rijstrookhulp en adaptieve cruisecontrol op de optielijst staan. Voor het gemak voegt Skoda een ‘Virtual Pedal’ toe, waarmee je de elektrische achterklep met een schop onder de bumper kunt openen.

Techniek

De techniek blijft ongewijzigd. De Scala blijft leverbaar met een 1.0 met 95 of 110 pk of een viercilinder 1.5 met 150 pk. De Kamiq begint een trede hoger, bij 110 pk. Ook de keuze tussen een handgeschakelde versnellingsbak of een DSG-automaat blijft uiteraard bestaan. Prijzen zijn er nog niet, maar we weten wel dat die tot nu toe akelig dichtbij elkaar liggen voor deze modellen. Voor datzelfde bedrag biedt de Scala alvast flink meer bagageruimte dan de Kamiq, 467 in plaats van 400 liter. De ruimte op de achterbank is aardig vergelijkbaar en in beide modellen goed voor elkaar. Wat de Scala en de Kamiq in vernieuwde vorm gaan kosten, weten we over een tijdje. De marktintroductie kunnen we in maart 2024 tegemoet zien.