Facelift voor Roewe i5 is relevanter dan je denkt

De Chinese fabrikant Roewe heeft de i5 een facelift gegeven. De opgewaardeerde Roewe i5 is wellicht interessanter dan je denkt, de auto is namelijk technisch gerelateerd aan de MG 5 die zojuist voor de Nederlandse markt is onthuld.

MG haalt een zowel optisch als technisch opgefriste variant van de MG 5 EV als MG 5 Electric naar Nederland. De MG 5 Electric is in feite een gefacelifte variant van de MG 5 EV die eerder voor de Engelse markt werd gepresenteerd. De elektrische versies van de MG 5 zijn gebaseerd op de Ei5, de elektrische versie van de Roewe i5. Die Roewe i5 wordt sinds 2017 in China verkocht en ondergaat nu een vrij grondige facelift. Met name de binnenkant van die bijgewerkte sedan is interessant, het ligt namelijk voor de hand dat 'onze' MG 5 Electric die ook krijgt.

MG heeft nog geen beeld vrijgegeven van het binnenste van de MG 5 Electric en dus moesten we het vooralsnog met het interieur van de pre-facelift MG 5 EV doen. Het interieur van de vernieuwde Roewe i5 oogt veel meer van deze tijd en is op de deurpanelen na compleet nieuw. Zo zit het scherm van het infotainmentsysteem voortaan op dezelfde hoogte als het overigens compleet nieuwe digitale instrumenatrium. De ventilatieroosters zakken een verdieping en zitten voortaan onder het infotainmentscherm. Dat display is in de gefacelifte Roewe i5 compleet nieuw, heeft een diameter van 12,3-inch en wordt aan de onderkant vergezeld door een stel sneltoetsen. Dat scherm is dus groter dan het 8-inch grote exemplaar in de MG 5 EV. Over de gehele breedte van het dashboard loopt een lijn die samensmelt met de ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard. Op deze foto's is een conventionele automaathendel te zien, ga er maar van uit dat die in de elektrische MG 5 Electric die naar Nederland komt, ontbreekt.

Die keuzeknuppel van de automaat wijst er natuurlijk op dat de Roewe i5 gewoon verbrandingsmotoren heeft. De elektrische variant van de i5, de Ei5, wordt straks ongetwijfeld ook opgewaardeerd. Onder de kap van de vernieuwde Roewe i5 ligt een geblazen 1.5 die 170 pk en 250 Nm levert. Ook is er een turboloze 1.5 die het tot 120 pk en 150 Nm schopt. De Roewe i5 is er overigens alleen als sedan terwijl de MG5 Electric alleen als stationwagen bestaat. De vernieuwde Roewe i5 heeft nu koplampen die sterk lijken op die van de opgewaardeerde MG5 Electric.

Verwar de MG 5 Electric overigens niet met de auto die in China MG 5 heet. Die Chinese MG 5 is een als hatchback en als sedan leverbaar model dat zijn techniek net als 'onze MG 5' weliswaar met de Roewe i5 deelt, maar die wel een compleet eigen koetswerk heeft.

Naar Nederland komt de Roewe i5 natuurlijk niet, maar het is interessant te zien hoe moederconcern SAIC Motor z'n modellen verdeelt over z'n merken MG en Roewe. De